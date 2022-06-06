ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بإطلاق النار على فرد شرطة بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، في محافظة الدقهلية، من ضبط 3 عاطلين متورطين في واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه فرد من قوة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، خلال ضبطهم، مما تسبب في ‏إصابته، وبحيازتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، وبندقيتين خرطوش، وعدد من الطلقات، ومبالغ مالية‎.‎

تبلغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من المستشفى العام بوصول فرد شرطة من قوة مباحث ‏مركز شرطة السنبلاوين، مصاباً برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم، وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ ‏الجامعي، وذلك خلال ضبط عناصر إجرامية بنطاق المركز‎.‎

جهود أمنية مكثفة للقبض على المتهمين

كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث، وتوصلت التحريات إلى اختباء تلك ‏العناصر بإحدى الشقق السكنية في مدينة طلخا‎، وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المطلوبين، وهم: «"عبدالله ر. أ.»، وشهرته «عبدالله شاكوش»، 23 سنة، عاطل، مقيم «عزبة صقر» بمركز السنبلاوين، والمدرج ‏بكارت معلومات جنائية، و«أدهم أ. م.»، وشهرته «أدهم المسيو»، 19 سنة، عاطل مقيم «منشاة السادات»، مركز ‏السنبلاوين، و«شحتة غ. ح.»، 27 سنة، عاطل، مقيم «البستان»، بندر السنبلاوين، وله محل إقامة آخر بمنطقة «جامع ‏مسعود»، في مدينة طلخا، وجميعهم لهم معلومات جنائية‎.‎

ضبط مواد مخدرة وأسلحة بحوزة المتمهين

وعثرت القوات مع المتهمين على عدد 3 اسطوانات، بداخلها مخدر يشبه «الهيروين»، و500 تذكرة من ذات ‏المخدر، وعدد 2 بندقية خرطوش، و20 طلقة من ذات العيار، ومبلغ مالي يقدر بـ25 ألف جنيه، وهواتف ‏محمولة‎.‎

بمواجهة المتهمين، أقروا بواقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه فرد شرطة من قوة مباحث مركز شرطة ‏السنبلاوين، وبحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والطلقات بغرض الدفاع عن ‏تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم‎.‎

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.