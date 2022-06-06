ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بإطلاق النار على فرد شرطة بالدقهلية
كتب:
صالح رمضان
05:10 م | الإثنين 06 يونيو 2022
إطلاق نار في الدقهلية- أرشيفية
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، في محافظة الدقهلية، من ضبط 3 عاطلين متورطين في واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه فرد من قوة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، خلال ضبطهم، مما تسبب في إصابته، وبحيازتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، وبندقيتين خرطوش، وعدد من الطلقات، ومبالغ مالية.
تبلغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من المستشفى العام بوصول فرد شرطة من قوة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، مصاباً برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم، وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، وذلك خلال ضبط عناصر إجرامية بنطاق المركز.
جهود أمنية مكثفة للقبض على المتهمين
كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث، وتوصلت التحريات إلى اختباء تلك العناصر بإحدى الشقق السكنية في مدينة طلخا، وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المطلوبين، وهم: «"عبدالله ر. أ.»، وشهرته «عبدالله شاكوش»، 23 سنة، عاطل، مقيم «عزبة صقر» بمركز السنبلاوين، والمدرج بكارت معلومات جنائية، و«أدهم أ. م.»، وشهرته «أدهم المسيو»، 19 سنة، عاطل مقيم «منشاة السادات»، مركز السنبلاوين، و«شحتة غ. ح.»، 27 سنة، عاطل، مقيم «البستان»، بندر السنبلاوين، وله محل إقامة آخر بمنطقة «جامع مسعود»، في مدينة طلخا، وجميعهم لهم معلومات جنائية.
ضبط مواد مخدرة وأسلحة بحوزة المتمهين
وعثرت القوات مع المتهمين على عدد 3 اسطوانات، بداخلها مخدر يشبه «الهيروين»، و500 تذكرة من ذات المخدر، وعدد 2 بندقية خرطوش، و20 طلقة من ذات العيار، ومبلغ مالي يقدر بـ25 ألف جنيه، وهواتف محمولة.
بمواجهة المتهمين، أقروا بواقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه فرد شرطة من قوة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، وبحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والطلقات بغرض الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.