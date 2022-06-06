ترع الدقهلية تبتلع 3 شباب خلال 24 ساعة لارتفاع منسوب المياه «فيديو»

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في الدقهلية من انتشال 3 جثامين لشباب غرقوا في ترع الدقهلية خلال 24 ساعة، نتيجة لعدم إجادتهم السباحة وارتفاع مستوى المياه في الترع في هذا الوقت من كل عام، فما إن فرغت القوات من انتشال جثمان طالب الإعدادية الغارق في بحر نبروه منذ 6 أيام، حتى وصل بلاغ بغرق طالب آخر أمام قرية بانوب مركز نبروه، وتمكنت من انتشاله سريعًا، إضافة إلى انتشال جثة طالب ثالث غرق في بحر طناح مركز المنصورة أمام قرية ميت علي.

بلاغ بغرق شاب في قرية بانوب

وتلقى العقيد سامح الجميلي، مأمور مركز شرطة نبروه، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بغرق شاب يُدعى محمد نصرسعيد، 17 عامًا، مقيم في قرية بانوب التابعة للمركز.

وانتقل إلى مكان البلاغ العميد ياسر البردويل وكيل الإدارة، والرائد أحمد صبري رئيس قوات الإنقاذ النهري، وتمكنت قوات الإنقاذ من العثور على جثة الشاب، ونقله الأهالي إلى منزل ذويه، الذين أكدوا في محضر الشرطة أنه نزل للاستحام في بحر نبروه رغم عدم إجادته السباحة.

غرق شاب بالقرب من قرية ميت علي

ولقي شاب مصرعه غرقًا بترعة قرية ميت علي بنطاق مركز المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد نزوله للاستحمام هربًا من حرارة الجو وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة، ونُقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وفي حادث آخر، تلقى مأمور مركز شرطة المنصورة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بمصرع شاب من قرية ميت علي غرقاً بترعة «بحر طناح»، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتمكنت من انتشال جثة شاب يُدعى جمعة منصور، 17 عاماً، ومقيم بقرية جديدة الهالة، وتبين أنه غرق في المياه بعد نزوله للاستحمام في الترعة هربًا من حرارة الجو، فجرفه التيار ما تسبّب في غرقه.

انتشال جثة شاب بعد 6 أيام من غرقه

جاءت تلك الحوادث بالتزامن مع تكثيف البحث عن جثمان الطالب السعيد عبده حندق، 15 سنة‏، الذي استمر البحث عنه في ترعة بحر نبروه لمدة 6 أيام متصلة حتى تم العثور على جثمانه أسفل كوبري أبو ميروة بالقرب من مركز شرطة نبروه، وشيّعه الأهالي في جنازة مهيبة.