حبس 4 متهمين بقضية «رضيع إسكندرية» 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة المنتزه ثالث، في مدينة الإسكندرية، قبل قليل، حبس 4 متهمين فى واقعة مصرع طفل رضيع داخل دار حضانة بمنطقة السيوف، شرق المدينة، وهم مسئولة رعاية الأطفال، و2 مشرفين، وصاحبة الحضانة، لمدة 4 أيام على ذمه التحقيقات.

أسرة الطفل تحرر محضراً بوفاته داخل الحضانة

وشهدت مدينة الإسكندرية حادث مصرع طفل يبلغ من العمر حوالي سنة ونصف، داخل دار حضانة، شرق المدينة، وحررت أسرة الطفل بلاغاً أكدت فيه اكتشاف وفاته فور استلام الطفل في نهاية اليوم، وتم إخطار النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغاً يفيد بورود بلاغ من أسرة طفل رضيع، يفيد بوفاة الطفل داخل إحدى الحضانات بمنطقة السيوف، الواقعة شرق الإسكندرية، بعدما حررت الأسرة محضراً رقم 221 لعام 2022 في قسم شرطة المنتزه ثالث.

تفاصيل واقعة وفاة طفل في حضانة بالإسكندرية

وبرزت تفاصيل واقعة وفاة طفل في حضانة بالإسكندرية، بأن الأم ذهبت لاستلام طفلها، فسلموها الطفل وأبلغوها أنه «نايم»، لكنها وجدت أن نفسه متوقف، ووجهه أزرق، لتكتشف وفاته.

وصاحبت الواقعة روايتان، الأولى أن مشرفة الحضانة أعطت الطفل دواءً للحساسية بجرعة خاطئة، أدت لوفاته، وهي الرواية التي نفتها أسرة الرضيع، في بث مباشر لـ«الوطن»، حيث أرجعوا تعرض الطفل للاختناق، نتيجة التفاف حبل، وضعته مسؤولة الرعاية حول رقبة الطفل لإمساك «السكاتة»، إلا أن الحبل التف حول عنقه، مما تسبب في اختناقه.

وتباشر نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية التحقيقات فى الواقعة، واستدعت مسئول الحضانة والمشرفين لاستجوابهم، وتفريغ الكاميرات فى الواقعة، وتبعها قرار حبس 4 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.