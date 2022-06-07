مجهولون يشعلون النيران في منزل المتهم باغتصاب طفلة أشمون بالمنوفية

قبل معاينة النيابة العامة للمنزل الذي حدثت به واقعة اغتصاب طفلة في المنوفية، لبيان ما به من آثار، أشعل مجهولون النيران في منزل المتهم باغتصاب الطفلة، البالغة من العمر 14 عامًا، بعد أن قام بتهديدها بواسطة سكينة، واختطافها قسرا، لمنزله وتعديه عليها وهتك عرضها.

بلاغ الشرطة بالواقعة

تلقى مركز شرطة أشمون بلاغا يفيد بتعرض المجني عليها للخطف والمواقعة من أحد المقيمين ببلدتها، وإلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بخطف طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، بالإكراه ومواقعتها بغير رضائها، بمركز أشمون بالمنوفية.

استماع النيابة للمتهم

استمعت النيابة العامة إلى شهادة المجني عليها، والتي أوضحت أن المتهم تعرض لها بالطريق العام وأشهر سكينًا في مواجهتها وتمكن بذلك من خطفها بالإكراه واقتيادها قسرًا إلى مسكنه وتعديه عليها هناك، واستجوبت النيابة العامة المتهم الذي أقرَّ بتعديه على المجني عليها وهتكه عرضها، فأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

حرق منزل المتهم قبل المعاينة

وكانت النيابة العامة قد شرعت في إجراء المعاينة على مسكن المتهم الذي ارتكب به الواقعة لبيان ما به من آثار، إلا أنها أُبلِغت بإضرام مجهولين النار فيه احتجاجًا على ما فعل المتهم، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في تلك الواقعة وقوفًا على مرتكبيها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وبمناسبة هذه الواقعة أهابت النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام باللجوء للمؤسسات المعنية للإبلاغ عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها دون اللجوء لغير ذلك من أفعال تشكّل في ذاتها جرائم معاقب عليها قانونًا، تتصدى لها النيابة العامة وسائر الجهات بحزم، وتُلاحق مرتكبيها والمحرضين عليها، ولا تلتمس لهم أي أعذار فيها مهما كانت الأسباب، وذلك حفاظًا على الأمن والسكينة العامة، وإعمالًا لسيادة القانون وإقامة العدالة.