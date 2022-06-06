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متحدث الحكومة: «البترول» ستطرح امتيازات جديدة لاستكشاف حقوق الغاز

كتب:

شريف سليمان
11:11 م | الإثنين 06 يونيو 2022
السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء

السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المستفيد الأول من الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في الاقتصاد، هو القطاع الخاص الوطني والأجنبي، مشددًا على أنه أكثر اعتمادية ومأمونية من الأموال الساخنة، لأنها تهرب من الدولة عند أي أزمة.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج مساء DMC، على قناة DMC، أن أموال القطاع الخاص لا تهرب مع الأزمات، لكنها تتواجد في الدولة وتسهم في زيادة التصدير، وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعميق الإنتاج المحلي.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: «هناك تكليفات كثيرة كلها مهمة، حيث وقعت مصر مؤخرا اتفاقية مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، واتفقنا مع الأشقاء في الإمارات والأردن على مشروعات محددة وستعود بالنفع على الدول الثلاثة لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج».

تكليفات مهمة

وأردف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات مهمة لوزارة التخطيط، خاصة بتحديد الأصول التي سيتم طرحها خلال السنوات الأربع المقبلة، لمشاركة القطاع الخاص فيها بإجمالي 40 مليار دولار، وكُلفت وزارة البترول بجذب استثمارات شركات أجنبية.

أهمية ملفي الطاقة والغذاء

شدد، على أنّ الأزمة العالمية كشفت أهمية ملفي الغذاء والطاقة، إذ كلف رئيس الحكومة الوزراء، أمس، بتسريع وتيرة المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى عدم ضرورة نسيان قطاع الطاقة التقليدية مثل البترول، وستعمل وزارة البترول في الفترة المقبلة على طرح امتيازات جديدة لاستكشاف آفاق بترولية وحقول الغاز.

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بقلم شريف سليمان