مصرع عشريني صعقًا بالكهرباء في مطحن قمح بسوهاج

شاب عشرينى ، يعافر للحصول على لقمة العيش ، بالعمل شيالا بأحد مطاحن الدقيق بمركز طما بمحافظة سوهاج ، أثناء نقلة الدقيق لطحنة قبل الفجر لإعداد الخبز سقطت منه أحد أجولة القمح ليسقط معه وعند محاولتة النهوض مرة أخرى إستند على أحد جدران المطحن ليكون سندا له على النهوض ولكن كان الجدران سببا لمصرعة صعقا بالكهرباء .

الإخطار الأمنى وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن بمحافظة سوهاج والعميد على العمارى رئيس المباحث الجنائية بمحافظة سوهاج إخطارا من مستشفى طما المركزى بمركز طما بمحافظة سوهاج يفيد بوصول المدعو " حمد الله ا ع ح " 24 عاما عامل ويقيم بدائرة مركز طما إلى المستشفي المركزي " بمركز طما جثة هامدة "[ إدعاء صعق كهربائي ].

أحداث الواقعة

وبسؤال والده المدعو " أحمد ع ح ا " 59 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج أفاد بأن نجله المذكور عامل باليومية " شيال " بمطحن لتجميع القمح بمركز طما بمحافظة سوهاج وأثناء قيامه بنقل القمح سقطت منه شيكاره فقام بالإستناد علي أحد الحوائط بالمطحن وكان يتدلي منه سلك كهربائي فحدث له صعق كهربائي مما أدي إلي وفاته ونفي الأب الشبهة الجنائية .

لاتوجد شبهة جنائية

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " صدمة عصبية وتوقف عضلة القلب " وذلك نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.