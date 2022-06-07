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تسريب نتيجة شهادة إعدادية قليوبية 2022 قبل اعتمادها رسميًا.. والمحافظة: غير صحيحة

كتب:

حسن صالح
04:29 ص | الثلاثاء 07 يونيو 2022
تسريب نتيجة شهادة إعدادية قليوبية 2022 قبل اعتمادها رسميًا.. والمحافظة: غير صحيحة

تداول رواد مواقع التواصل تسريبا لشهادة الإعدادية في القليوبية لعام 2022 قبل اعتمادها رسميا من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم، الذي كان من المقرر له صباح اليوم، حيث فوجئ المواطنين بانتشار نسخة من النتيجة على مواقع التواصل الاجتماعي في حين أعلنت صفحة المحافظة الرسمية عبر «فيسبوك» أن النتيجة المعلنة غير صحيحة. 

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية

ومن المقرر أن يعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية النتيجة صباح اليوم بعد انتهاء أعمال الرصد بالكنترول ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس، ويعلن المحافظ أوائل الشهادة الإعدادية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 القليوبية  بالاسم ورقم الجلوس

 يمكن لطلاب محافظة القليوبية وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية  2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس، أيضا من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يمكن الدخول على مركز المعلومات واختيار منصة نتائج الإعدادية ثم اختيار اسم المحافظة والاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.

 

 

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