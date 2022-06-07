توريد 85 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج حتى الآن

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، موقف توريد محصول القمح للشون والصوامع بمختلف مراكز المحافظة، حيث تم توريد أكثر من 85 ألف طن حتى الآن، إلى الشون والصوامع الحكومية ومختلف المراكز التخزينية المجهزة لاستقبال محصول القمح هذا العام، والبالغ عددها 17 شونة وصومعة موزعة على مراكز محافظة سوهاج.

توريد 85 ألف و34 طن قمح بسوهاج

وأعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن توريد 85 ألف و34 طن و467 كيلو من الأقماح حتى الآن، لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق محافظة سوهاج، مشيراً إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين دون معوقات لذلك.

التنسيق بين الجهات المعنية لمنع خروج القمح

ووجه محافظ سوهاج بضرورة التنسيق المستمر بين مديريات التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية، لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق، لمنع خروج أية كميات من القمح خارج نطاق محافظة سوهاج، حيث يجري ضبط الكميات المهربة للبيع بالسوق السوداء، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وتوريد الكميات المضبوطة للشون والصوامع الحكومية.

حوافز للموردين وعقوبات للممتنعين

وشدد اللواء طارق الفقي، في وقت سابق، على ضرورة توريد القمح إلى الشون والصوامع المجهزة بالمحافظة باعتبار أن ذلك يمثل قضية أمن قومي للبلاد، خاصةً في ظل الحرب الروسية - الأوكرانية، مشيراً إلى أنه سيتم وضع مجموعة من الحوافز للمزارعين الملتزمين بتوريد محصولهم من القمح، تتمثل في تسهيلات بالحصول على التقاوي والمستلزمات الزراعية، بينما سيتم تطبيق عقوبات على المزارعين الممتنعين عن توريد القمح.