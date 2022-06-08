حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 8-6-2022 عاطفيا ومهنيا

تشويش ملحوظ يعيشه على كافة المستويات العاطفية والمهنية، ورغم ذلك هناك أخبار سارة، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج العذراء، والذي يعرف عنه حبه للعمل والتفاني والإخلاص، إذ تعد تلك من أبرز الصفات الممزة لهذا المولود، وهذا ما يساعدهم بقدر كبير في الوصول إلى أهدافهم وتحقيقها بنجاح.

وبحسب خبيرة علم الفلك، فإن مولود برج العذراء لديه حس فني مميز وذاكرة قوية للغاية، كما أنهم يستخدمون الموسيقى والرقص والفنون للتعبير عن مشاعرهم وآرائهم، ويمتلكون شخصية قوية ومميزة تجعلهم ملجأ للعديد من الأصدقاء، فضلًا عن تحليهم بقدر كبير من الصبر.

وتقدم «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء والمتابعين، حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج العذراء لليوم الأربعاء 8-6-2022 على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

أوضحت «فؤاد» أنه على الجانب المهني والعائلي، فاليوم رغم الضغوط تستطيع أن تتألق بحديث بليغ وحضور رائع وتفرض إرادتك بذكاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وذكرت خبيرة الأبراج في حديثها لـ «الوطن»، أن اليوم على المستوى العاطفي رغم التشوش.. القمر في برجك يمدك بالسحر والتألق والجاذبية وتفرض شخصيتك على الجنس الآخر.