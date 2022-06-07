رفع كفاءة وتطوير 10 شوارع ومحاور بالمنصورة بتكلفة 110 ملايين جنيه

بدأت محافظة الدقهلية في تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة وتطوير عدد 10 محاور وشوارع داخل مدينة المنصورة، بتكلفة إجمالية قدرها 110 ملايين جنيه، وذلك من خلال مديرية الطرق بالمحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية لشرق وغرب المنصورة، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور ‏مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة متابعة المشروعات القومية التي يجري تنفيذها بمختلف المحافظات. ‏

51 مليون جنيه لتطوير شوارع حي شرق المنصورة

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بنطاق حي شرق المنصورة تبلغ تكلفتها الإجمالية 51 مليون جنيه، وتشمل تطوير ورفع كفاءة شارع قناة السويس، بطول 1.5 كيلومتر، بتكلفة 31.9 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة شارع الامام محمد عبده، بطول 2.2 كيلومتر، بتكلفة 9.5 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة شارع بهرند، من شارع عبدالسلام عارف، حتى شارع الدراسات، بطول 900 متر، بتكلفة 4 ملايين جنيه، وتطوير ورفع كفاءة شارع الجرن بجديلة، بطول 800 متر، بتكلفة 2 مليون جنيه.

كما يجري تطوير ورفع كفاءة شارع السكة الحديد من الدراسات، حتى شارع قناة السويس، بطول 700 متر، بتكلفة 1.6 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة شارع الهادي، بعزبة عقل، بطول 900 متر، بتكلفة 2 مليون جنيه.

59 مليون جنيه لتطوير شوارع حي غرب المنصورة

أما مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بنطاق حي غرب المنصورة، فتبلغ تكلفتها الإجمالية 59 مليون جنيه، وتشمل تطوير ورفع كفاءة شارع مساكن العبور، بطول كيلومتر واحد، بتكلفة 7.2 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة شارع عبدالسلام عارف من الكوبري العلوي، حتى مفارق المجزر، بطول 1.5 كيلومتر، بتكلفة 25.2 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة منطقة المجزر، بأطوال 3 كيلومترات، بتكلفة 11.1 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة شارع الجمهورية، من فندق رمادا حتى شارع جيهان، بطول 1.5 كيلومتر، بتكلفة 15.5 مليون.

لجنة لمتابعة تنفيذ مشروعات المنصورة

ومن جانبها، قالت المهندسة منى الساعي، مدير عام متابعة المشروعات بديوان عام محافظة الدقهلية، رئيس لجنة المتابعة الميدانية، إن اللجنة باشرت أعمالها اليوم في شارع عبد السلام عارف، بدايةً من دوران المجزر حتى سوق الجملة، وأيضا شارع مساكن العبور، حيث يجري تنفيذ أعمال شركة المياه والصرف الصحي، لاستكمال غرفة المحابس، كما تابع مهندسو الطرق العمل في غرف صرف الأمطار، ويجري تركيب بلدورات الجزيرة الوسطى.

يذكر أن لجنة الإشراف على تلك المشروعات تشكلت برئاسة مدير متابعة المشروعات بالمحافظة، وعضوية مهندسي إدارة المرافق، ومهندسي مديرية الطرق والنقل، وأعضاء من إدارة التفتيش بالمحافظة، تكون مهام اللجنة المتابعة اليومية لمعدلات تنفيذ مشاريع تقوية وتأهيل ورفع كفاءة ورصف الشوارع، والتنسيق بين كل الجهات والقطاعات المعنية، وتذليل أي عقبات تعوق عملية التنفيذ، وعرض تقارير مفصلة بما يتم من أعمال حتى يتم الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة.