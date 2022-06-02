خطة تركية أوكرانية أممية لتصدير الحبوب بالتنسيق مع روسيا

أكدت مصادر دبلوماسية أن تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، أعدوا خارطة طريق بالتنسيق مع روسيا لإطلاق ممر آمن لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية عن وكالة تاس.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعدادها لضمان سلامة السفن التي ستخرج من الموانئ الأوكرانية، ورحب حلف الناتو بأي جهد أممي لإخراج الحبوب من أوكرانيا عبر البحر.

وذكرت مصادر دبلوماسية، إنّ تركيا تجري اتصالات دبلوماسية من أجل تشكيل آلية لضمان التسليم الآمن للحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية.

وأضافت نتيجة للمفاوضات بين الجانب التركي وممثلين عن روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تم إعداد خارطة طريق تضمن عمل ممر الحبوب تحت رعاية أممية.

وذكرت المصادر أن مركز تصدير الحبوب الجاري إنشاؤه في إسطنبول سينظم التنسيق بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إطلاق مركز التنسيق سيسمح بتصدير 20 مليون طن من الحبوب من موانئ أوكرانيا إلى الأسواق العالمية.

وفي السياق نفسه أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى استعدادها لضمان سلامة السفن التي ستخرج من الموانئ الأوكرانية، مشيرة إلى أن السفن تستطيع الخروج من الموانئ الأوكرانية عبر الممرات الإنسانية، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

كانت روسيا، أشارت في السابق إلى أن أوكرانيا مسئولة عن تعطل موانئها من خلال الألغام التي زرعتها، مؤكدة أنّه يتعين عليها إزالة هذه الألغام.

ومن جهته رحب حلف الأطلسي (الناتو) بما وصفه «بأي جهد أممي لإخراج الحبوب من أوكرانيا عن طريق البحر»، وذلك حسبما نقلت «العربية نت»، في نبأ عاجل.