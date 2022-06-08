حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يتابع الكثيرون تحركات الأبراج والكواكب بشكل يومي، وهو ما كشفت عنه خبيرة الأبراج عبير فؤاد خلال حديثها مع بوابة «الوطن»، حول توقعاتها للأبراج السماوية الإثني عشر.

وفيما يلي تعرض «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل 8-6-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة يطالبك أن تنتبه اليوم لسلامتك، ولا تدع حماسك يجعلك مندفعا ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الحمل 8-6-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك وأن تتعامل بحكمة مع المشاكل ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الثور 8-6-2022 على الصعيد المهني

فينوس وعطارد في برجك يمنحانك قدرة على الإقناع والإنجاز، ويدفعانك لتنمية أعمال.

حظك اليوم برج الثور 8-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية تجعلك مهتما ومتفهما وتقدم ما بوسعك لإسعاد من تحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يكون هناك سوء تفاهم مع البعض مما يعكر صفو مزاجك.. حاول أن تكون لبقا.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-6-2022 على الصعيد العاطفي

تنافر القمر ونبتون قد يجعلك غير قادر على تحمل أمور كنت تتحملها سابقا، وعليك أن تبذل مجهودا مضاعفا لتحافظ على تماسكك.

حظك اليوم برج السرطان 8-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالقدرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الوضع.

حظك اليوم برج السرطان 8-6-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدعمك ويعدك بيوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لصالحك.

حظك اليوم برج الأسد 8-6-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك بالحذر في البيع والشراء، اهتم بمراجعة خطواتك في العمل تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم برج الأسد 8-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. الشمس في منزل الأصدقاء تدعم علاقتك بالأصدقاء وبمن تحب، فقط لا تتسرع اليوم في كلامك.

حظك اليوم برج العذراء 8-6-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج العذراء رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تتألق بحديث بليغ وحضور رائع وتفرض إرادتك بذكاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 8-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في برجك يمدك بالسحر والتألق والجاذبية وتفرض شخصيتك على الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الميزان 8-6-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون بمنزلي الصحة ينصحك بأخذ وقت كافي من الراحة.. الزم الكتمان، وانتبه لصحتك ولحقوقك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الميزان 8-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بنفسك.

حظك اليوم برج العقرب 8-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بدعم الأصدقاء والزملاء ورؤساء العمل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 8-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. لديك اليوم طاقة عاطفية وطوفان من مشاعر حب حقيقية.

حظك اليوم برج القوس 8-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تكون مستعدا للعمل بدقة وحذر، وابتعد عمن يريد إحباطك أو استفزازك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 8-6-2022 على الصعيد العاطفي

تنافر القمر ونبتون يدفعك للتسرع في الإعلان عن غضبك.. حاول أن تكون لبقا، وفي نفس الوقت يقظا.

حظك اليوم برج الجدي 8-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ، مما يجعل اليوم مثاليا لاتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك، فقط احمِ حقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 8-6-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التعبير عن مشاعر إيجابية.

حظك اليوم برج الدلو 8-6-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك اليوم أن تتجنب المغامرة والمخاطرة ولتكن حذرا.

حظك اليوم برج الدلو 8-6-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي اليوم قد يصيبك بمشاعر قلق ويجب أن تحافظ على هدوئك النفسي وكن كتوما.

حظك اليوم برج الحوت 8-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يصيبك اليوم بالعصبية والتوتر سريعا.. سيطر على أعصابك ولا تتسرع في قراراتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 8-6-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. قد تشغلك ألغاز تحيرك، وينصحك الفلك بتجنب القسوة في حواراتك مع من تحب.