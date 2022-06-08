حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 7-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الجدي شخصية قوية، شجاعة تتمسك بآرائها وتدافع عن الحقوق أينما وجدت، ولا تتراجع عن ما تفكر به أو عن الدفاع عن أي شيء يتعلق بحياتها المهنية أو الشخصية أو عن أي موقف يحدث أمامها، كما ويدافع عن مواقفه بقوّة وثبات، ويتحمل المسئولية كثيرا ويلبي مطالب عائلته ويحرص على إرضائهم، وهو مُرتبط بعائلته وأهله بشكل كبير ويحب أن يتواصل معهم بشكل واضح، ويخصص جزء من وقته للجلوس معهم، والحديث والاستماع إليهم في كافة المشاكل أو المواقف التي يمرون بها ويقدم لهم الدعم.

صفات مواليد برج الجدي

يحب مولود برج الجدي عمله كثيرا ودائما ما يؤديه على أكمل وجه، ويحب أداء الشيء بدقة دون نقصان، وعلى المستوى الشخصي يحب الارتباط والعيش في علاقة حب، ولكنه لا يفضّل الزواج في مرحلة عمريّة صغيرة، وذلك نظراً لتفكيرهم المُتّصف بالعمق اتجاه الأمور التي تتعلّق بحياتهم، وهو شخص مخلص ويعد من أفضل الأصدقاء التي يمكن أن تجدهم في وقت الحاجّة.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات لـ«الوطن»، إن القمر يتواجد في منزل الحظ اليوم، مما يجعلك تشعر بتقدم اليوم، كما يساعدك على اتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك، فقط احمِ حقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وبالنسبة لحظك اليوم على الصعيد العاطفي، فإن الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التعبير عن مشاعر إيجابية.