ضبط صاحب محل هارب من 80 سنة سجن بالقاهرة.. «عليه 57 حكم»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

ووفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب محل، مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه في 57 حكم حبس والمقضي فيها بالحبس مدد بلغت 80 سنة و6 أشهر.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

ضبط أحد العناصر الإجرامية بأسوان مطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، من ضبط أحد العناصر الإجرامية مطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا «مخدرات – سلاح – تبديد – ضرب»، والمقضي في أحدهم بالسجن المؤبد»، وبحوزته «بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار».

بمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.