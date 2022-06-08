بعد فشل التصويت.. الائتلاف الإسرائيلي يعتزم طرح قانون الطوارئ من جديد

بعد فشل تمرير قانون تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية المُحتلة، أعلن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي طرحه من جديد يوم الأحد المقبل، للتصويت عليه أمام الكنيست الإسرائيلي.

وتعهد الائتلاف ببذل كل جهد من أجل ضمان الحصول على الأغلبية في الكنيست.

حل الائتلاف

ونقلت الهيئة الإسرائيلية، عن جدعون ساعر وزير القضاء الإسرائيلي، أنه لا ينوي في هذه المرحلة حل الائتلاف الحكومي في إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد فشل الائتلاف في حشد الأغلبية لتمديد أحكام القانون في الضفة الغربية، بعد معارضة النائب مازن غنايم عن القائمة العربية قبل يومين.

58 معارضا للقانون في الكنيست

ووفقًا لما نقله الإعلام الإسرائيلي، أيد القانون 52 من أعضاء كتل الائتلاف الحكومي في الوقت الذي عارضه 58 عضو كنيست.

ولم يمتنع أي من الحاضرين عن التصويت، وذلك في ظل رفض أحزاب اليمين في المعارضة دعم هذا القانون الذي مدد «أحكام الطوارئ» في الضفة الغربية المحتلة، وسائر القوانين التي تطرحها الحكومة الإسرائيلية.