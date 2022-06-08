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محمود مسلم

بعد فشل التصويت.. الائتلاف الإسرائيلي يعتزم طرح قانون الطوارئ من جديد

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محمد الليثي
12:32 م | الأربعاء 08 يونيو 2022
الكنيست الإسرائيلي

الكنيست الإسرائيلي

بعد فشل تمرير قانون تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية المُحتلة، أعلن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي طرحه من جديد يوم الأحد المقبل، للتصويت عليه أمام الكنيست الإسرائيلي.

وتعهد الائتلاف ببذل كل جهد من أجل ضمان الحصول على الأغلبية في الكنيست.

 حل الائتلاف

ونقلت الهيئة الإسرائيلية، عن جدعون ساعر وزير القضاء الإسرائيلي، أنه لا ينوي في هذه المرحلة حل الائتلاف الحكومي في إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد فشل الائتلاف في حشد الأغلبية لتمديد أحكام القانون في الضفة الغربية، بعد معارضة النائب مازن غنايم عن القائمة العربية قبل يومين.

58 معارضا للقانون في الكنيست

ووفقًا لما نقله الإعلام الإسرائيلي، أيد القانون 52 من أعضاء كتل الائتلاف الحكومي في الوقت الذي عارضه 58 عضو كنيست.

ولم يمتنع أي من الحاضرين عن التصويت، وذلك في ظل رفض أحزاب اليمين في المعارضة دعم هذا القانون الذي مدد «أحكام الطوارئ» في الضفة الغربية المحتلة، وسائر القوانين التي تطرحها الحكومة الإسرائيلية.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011