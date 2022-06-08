ليست المرة الأولى.. تفاصيل واقعة تصوير السيدات داخل حمام مطعم شهير

حالة واسعة من الجدل والغضب أثيرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول الرواد فيديو لإحدى السيدات تظهر بملامح تدل على الغضب والاستياء وبنبرة حازمة تتحدث عن واقعة تصويرها برفقة زوجة شقيقها من داخل دورة المياه «حمام» في أحد فروع سلسلة مطاعم الوجبات السريعة، وتبين أنها لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها تصوير السيدات بداخل دورة المياه التابعة لهذا المطعم، وذلك من قبل أحد عاملى النظافة.

الارتياب من عامل النظافة

تعود البداية عندما كانت «نسرين» برفقة أسرتها في رحلة بمنطقة الساحل الشمالي قرب الإسكندرية، وفي طريق عودتهم للقاهرة توقفوا على الطريق لطلب الطعام ودخولهم لدورة المياه «حمام» في فرع أحد مطاعم الوجبات السريعة بالساحل الشمالي أمام قرية أمواج، اتجهت «نسرين» وزوجة شقيقها للحمامات، دخلت الأخيرة أولا بينما انتظرتها «نسرين» في الخارج تنتظر دورها، وفي أثناء ذلك شاهدت عامل النظافة يقف قرب باب الحمام وينظفه كثيرا، ارتابت في أمره كثيرًا.

اكتشاف كارثة تصوير السيدات داخل الحمام

صرخات عالية هزت الأرجاء وصلت لمسامع «نسرين»، وذلك عندما وجدت زوجة شقيقها هاتفاً موضوعا قرب سلة المهملات بجوار قاعدة الحمام التي تجلس عليها وفي وضع التصوير، دخلت إليها سريعًا «نسرين» إذ تكتشف الكارثة، وهي أن الهاتف الجوال يصور كل السيدات اللاتي يدخلن الحمام، فيما كان العامل ينتظر خروج كل ضحية ويدخل لأخذ الهاتف وحفظ التصوير وبدء تصوير جديد للضحية التالية، وهكذا يستمر في تصوير الضحايا.

القبض على عامل النظافة ومساعد مدير الفرع

حالة من الغضب سيطرت على «نسرين» وزوجة شقيقها بعدما اكتشفا ما حدث وتحفظتا على الهاتف، وأسرعت «نسرين» لإخبار رجال عائلتها، الذين انهالوا عليه بالضرب وإمساكه حتى تأتي إليهم الشرطة، وذهبت الفتاتان كشهود إلى نيابة برج العرب في الإسكندرية، بعدما ألقت الشرطة القبض على عامل النظافة المتهم ومساعد مدير فرع المطعم المذكور، وكشفت التحريات أن هاتف المتهم يستحوذ على العديد من فيديوهات الضحايا، في غضون ذلك، يرتقب أن يتم استدعاء بقية الضحايا بعد تفريغ مقاطع الفيديو من الهاتف، بينما اعترف العامل المشتبه فيه بالضلوع في تصوير النساء داخل الحمام.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة بعدما نشرت «نسرين» مقطع فيديو في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي حقق تفاعلًا كبيرًا يرصد الواقعة ويكشفها، وعقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أنها رصدت الواقعة وألقت القبض على العامل المشتبه به ومساعد مدير فرع أحد مطاعم الوجبات السريعة بالساحل الشمالي وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.