561 مليار جنيه استثمارات ومشروعات عملاقة في قطاع البترول خلال 8 سنوات

استطاع قطاع البترول والثروة المعدنية المصري، تحقيق إنجازات ضخمة خلال 8 سنوات ماضية، نتيجة الإصلاحات الشاملة التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مهام منصبه ومتابعته المتواصلة لخطط هذا القطاع ومشروعاته واهتمامه بتذليل التحديات التي تواجهه بشكل سريع إيماناً منه بالدور الحيوي الذي يلعبه في استقرار الأوضاع على الصعيد الاقتصادي.

وخلال السنوات الأخيرة ظهر بشكل كبير قطاع الطاقة كقاطرة للنمو الاقتصادي والمحلي والتنموي، خاصة في ظل افتتاحات الكثير من مشروعات البترول والغاز خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يأتي وفق خطة الدولة في تحقيق أهدافها لزيادة الإنتاج من الثروات البترولية والغازية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية لتأمين موارد الطاقة للبلاد والمساهمة في تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.

استعادة دور القطاع في الاقتصاد القومي

وخلال تلك السنوات القليلة استطاع قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، في استعادة دوره في الاقتصاد القومي وتخطى التحديات، وتحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض مُعدلات البطالة والحد من التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وكان قطاع البترول كعادته متواجداً بقوة واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو.

ومنذ يونيو 2014 وحتى مايو 2022 حققت وزارة البترول خلال تلك الفترة الكثير من النجاحات، حيث تم إبرام 108 اتفاقيات بترولية مع شركات بترول عالمية ومحلية للعمل في القطاع، واستطاعت جذب استثمارات كبرى بالتعاون مع شركات البترول العالمية، وخلق فرص جديدة للاستكشاف والاستثمار وزيادة إنتاجية الدولة من المواد البترولية وتقليل الاستيراد من الخارج.

تنفيذ 32 مشروعا في تنمية حقول البترول

كما نجحت وزارة البترول في تنفيذ 32 مشروعا لتنمية حقول البترول باستثمارات تقدر بنحو 561 مليار جنيه، وحققت نسبة نمو 25٪ عام 2018/2019 مقارنة بـ 11٪عام 2015/2016، وهو ما يعد نجاحا كبيرا جدا للقطاع والوزارة في الصعود من السالب إلى تحقيق نتائج مرتفعة وقيمة، وذلك بالإضافة إلى نجاح القطاع عام 2018 في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ومعاودة التصدير مرة أخرى.

وفي تصريحات صحفية سابقة، أكد وزير البترول أنه خلال السنوات الثماني الماضية استطاعت الوزارة تنفيذ 8 مشروعات عملاقة في مجال التكرير والتصنيع باستثمارات 87 مليار جنيه وطاقة إنتاجية 6.6 مليون طن سنوياً مما أدى إلى خفض كميات الاستيراد بنسبة 30%.

توصيل الغاز الطبيعي إلى 13.5 مليون وحدة سكنية

وأوضح أنه جرى توصيل الغاز الطبيعي إلى 13.5 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى يونيو 2022، ما ساهم في توفير دعم البوتاجاز بمقدار 20 مليار جنيه سنوياً، حيث تم توصيل الغاز إلى 7.3 مليون وحدة سكنية خلال ال 8 سنوات الماضية.

ولفت إلى التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي للوصول إلى 1000 محطة، حيث يبلغ عدد المحطات حالياً 850 محطة منتشرة في محافظات مصر وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، وتم تحويل 437 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

وخلال العام المالي الماضي استطاع قطاع البترول تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال النصف الأول من عام 2020/2021 بنحو 2.3 مليار جنيه، وكان قطاع البترول، حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عام 2018/2019 بلغ 9.9 مليار جنيه، وكذلك نجاح القطاع في زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً خلال العام الماضي.

يأتي ذلك بالتوازي مع القيام بالعديد من المزايدات والمسح السيزمي للكثير من المناطق للبدء في العمل بها واستخراج المواد البترولية والغاز الطبيعي منها، وكذلك إجراء مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب وفوز العديد من الشركات الأجنبية العالمية بها من خلال طرح جولتين لها، والبدء في العمل وتحليل عدد من الصخور والتي أكدت وجود نسبة من المعدن الأصفر داخل تلك الصخور.