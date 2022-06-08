النفط يقفز إلى أعلى مستوى في 13 أسبوعا بسبب ارتفاع الطلب على البنزين

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2٪ إلى أعلى مستوى في 13 أسبوعًا اليوم الأربعاء حيث استمر الطلب الأمريكي على البنزين في الارتفاع على الرغم من أسعار الضخ القياسية، على خلفية توقعات بارتفاع طلب الصين على النفط وبسبب مخاوف الإمدادات في العديد من البلدان.

الأسعار ترتفع 2.3%

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.77 دولار أو 2.3% إلى 123.34 دولار للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.64 دولار أو 2.2% إلى 122.05 دولار.

كان خام برنت وغرب تكساس الوسيط في طريقهما للوصول إلى أعلى مستوى لهما منذ 8 مارس، والتي كانت الأعلى منذ عام 2008.

مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع

قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ، بينما انخفض الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بمقدار قياسي مع ارتفاع مدخلات المصافي إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2020، وفقاً لـCNBC.

مخزونات البنزين الأمريكية

وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية بشكل مفاجئ 0.8 مليون برميل مع ارتفاع الطلب على الوقود على الرغم من ارتفاع أسعار الضخ.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل. [EIA / S] [API / S]

قال توني هيدريك، محلل سوق الطاقة في CHS Hedging، إن سحب البنزين هو أحد أهم الأحداث في التقرير مع وجود سوق ضيقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الطلب ظل قوياً حتى مع ارتفاع أسعار الضخ عن 5 دولارات للغالون في أجزاء كثيرة من البلاد.

وأوضح نادي السيارات AAA أن متوسط ​​أسعار البنزين العادي الخالي من الرصاص بالتجزئة العادي سجل 4.955 دولار للجالون يوم الأربعاء.

وأضاف جيوفاني ستونوفو المحلل في UBS: «أسعار النفط أعلى ، مدعومة بتوقعات تخفف الصين من قيود COVID، مما يترجم إلى ارتفاع الطلب والواردات هذا الصيف».

أنهت مؤشرات الأسهم A الرئيسية في الصين وهانغ سنغ في هونج كونج التداول عند أعلى مستويات الإغلاق في شهرين على أمل انتعاش الطلب على تخفيف عمليات الإغلاق لمكافحة انتشار COVID-19.

رفعت التراخيص الجديدة لنشر الألعاب شركات التكنولوجيا في هونغ كونغ. الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم.

على صعيد العرض، أشار التجار إلى أن العديد من البلدان قد تواجه مشاكل في زيادة الإنتاج.

في النرويج ، يعتزم عدد من عمال النفط الإضراب اعتبارًا من 12 يونيو بسبب الأجور، مما يعرض بعض إنتاج النفط الخام لخطر الإغلاق.