خروج عربة من قطار طنطا عن القضبان بمحطة بلقاس دون إصابات

خرجت إحدى عربات قطار طنطا عن قضبان السكة الحديد، بينما كان القطار قادما من شربين بمحافظة الدقهلية، متجهاً إلى طنطا بمحافظة الغربية، وعند وصوله محطة بلقاس، خرجت إحدى العربات عن القضبان، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم على الفور الدفع بونش من قبل هيئة السكك الحديدية بمدينة المنصورة، لسرعة رفع عربة القطار، وإعادتها إلى القضبان مرة أخرى، كما تحركت رئاسة مركز بلقاس، للوقوف على الإجراءات المتخذة وتوفير سيارات لنقل ركاب القطار في اتجاه شربين وبيلا.

خروج عربة قطار طنطا عن القضبان

وأكدت رئاسة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أنه فور ورود بلاغ إلي الدكتور عمرو عبد العاطي/ رئيس مركز ومدينة بلقاس، عن خروج إحدى عربات القطار رقم 3911، القادم من شربين، والمتجه إلى طنطا، بمحطة بلقاس، ما أدى إلى توقف حركة القطارات، وجه رئيس المركز بتكليف كل من وليد الموجي، مدير المكتب الفني، ومحمود خليل، مدير العلاقات العامة، وأحمد عادل، مدير المتابعة، وحاتم عطوة، مدير إدارة المواقف، وبحضور المقدم حمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس، بمتابعة الإجراءات المتخذة، وتوفير سيارات اتجاه شربين وبيلا للمواطنين، بعد خروج إحدى عربات القطار رقم 3911 عن القضبان بمحطة بلقاس.

استدعاء ونش من المنصورة لإعادة العربة إلى القضبان

وأوضحت رئاسة مركز بلقاس أن خروج العربة عن القضبان لم يتسبب في وقوع أي إصابات أو أضرار بشرية، وأكدت أنه يجري العمل على عودة انتظام الحركة على الخط الحديدي خلال الساعات القليلة القادمة، حيث تم استدعاء ونش من منطقة المنصورة، لرفع العربة وإعادتها إلى القضبان مرة أخرى، وتجري الأجهزة المختصة المعاينات اللازمة، بحضور اللجنة الفنية لهيئة سكك حديد مصر، وشرطة النقل والمواصلات.