ارتفاع درجات الحرارة في سوهاج.. والعظمى تسجل 41 مئوية

شهدت محافظة سوهاج، اليوم الخميس 9 يونيو 2022، استمرار ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز حاجز الـ40 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

درجات الحرارة في محافظة سوهاج اليوم

وتسجل درجات الحرارة العظمى اليوم بمحافظة سوهاج 41 درجة مئوية والصغرى 24 درجة، مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تستمر درجات الحرارة في ارتفاعاتها على كافة الأنحاء حتى يوم السبت القادم الموافق 11 يونيو، ليسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء حار على السواحل الشمالية نهارا معتدل ليلا، وتزداد فترات سطوع الشمس لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وتكون ذروة الموجة شديدة الحرارة يوم السبت، ثم تنخفض بشكل نسبي.

الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

وتشهد محافظات القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد أجواء شديدة الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة في العاصمة إلى 37 درجة مئوية، وذلك تأثرا بالموجة الحارة التي تضرب البلاد.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين بالإكثار من شرب السوائل الباردة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في ساعة الذروة، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض لأشعة الشمس المباشرة.