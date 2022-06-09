والد «هدى» قتيلة زوجة عمها بالمنوفية: «المتهمة هددتني بحرق قلبي على ابني»

كشف «رشاد الشكري»، والد الطفلة «هدى»، التي راحت ضحية جريمة قتل على يد زوجة عمها في محافظة المنوفية، أنه سوف يأخذ عزاء ابنته بعد تنفيذ حكم الإعدام في المتهمة خلال الفترة القادمة، في أعقاب قرار محكمة جنايات شبين الكوم بإحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامها، وذلك بعد أن أقدمت المتهمة على قتل الطفلة، وإخفائها في «شوال» بمنزل أسرتها، قبل يومين فقط من العيد.

والد الطفلة: «هاخد عزاء بنتي يوم إعدام المتهمة»

وقال والد الطفلة «هدى»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لم يأخذ عزاء ابنته حتى الآن، وأضاف أنه ينتظر إعدام المتهمة بقتل ابنته، قائلاً: «حق بنتي رجع بعد مقتلها الحمد لله ومستني قرار فضيلة المفتي، عشان تاخد إعدام، وساعتها بس هاخد عزاء بنتي اللي اتحرمت منها، بسبب واحدة مفيش في قلبها رحمه أو شفقه».

«الشكري»: المتهمة هددتني بقتل ابني «زين»

وتابع والد الطفلة «هدى» أن المتهمة حين واجهها في قسم الشرطة، بعد اعترافها بالواقعة والقبض عليها، قائلاً إنه كان يريد الانتقام منها وقتلها، لولا منعته قوات الشرطة حينها، مشيراً إلى أن حواراً دار بينه وبين المتهمة، عندما سألها: «ليه قتلتي بنتي؟»، فأجابته: «أيوه قتلتها، ولو كنت عرفت آخد أخوها زين كنت قتلته هو كمان، علشان أحرق قلبك عليه».

ووقعت جريمة قتل الطفلة «هدى» في محافظة المنوفية، قبل نحو عام، حيث تم العثور على جثة الطفلة، بعد أيام من تحرير أسرتها بلاغاً باختفائها، وتبين أن المتهمة بقتلها هي زوجة عمها، وتُدعى «س. أ»، على خلفية مشاكل أسرية بينها وبين أسرة الطفلة، وجرى إلقاء القبض على المتهمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالتها إلى محكمة الجنايات، التي قررت إحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية، تمهيداً للحكم بإعدامها.