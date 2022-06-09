كم يدفع البريطانيون مقابل ملء سيارة عائلية بالبنزين بعد عقوبات النفط؟

يدفع البريطانيون الآن أكثر من 100 جنيه إسترليني ما يوازي 125 دولارًا، لملء سيارة عائلية متوسطة الحجم، بعد أن تجاوزت أسعار البنزين مستويات قياسية لأول مرة اليوم الخميس، مع العقوبات الغربية على النفط الروسي.

تكلفة ملء سيارة عائلية سعة 55 لترًا

ويعتمد السعر على تكلفة ملء سيارة عائلية سعة 55 لترًا - 100.27 جنيه إسترليني، إذ تجاوز متوسط ​​أسعار البنزين في المملكة المتحدة 1.82 جنيه إسترليني للتر، بما يعادل 8.60 دولار للجالون، وفقاً لـ«cnbc».

تكلفة ملء سيارة معادلة بالديزل

وتبلغ تكلفة ملء سيارة معادلة بالديزل 103.43 جنيه إسترليني، ويبلغ سعر الديزل الآن 1.88 جنيه إسترليني للتر.

أسعار الوقود تستمر في الارتفاع

وقالت شركة السيارات البريطانية RAC، إنه «كان يومًا مظلمًا حقًا للسائقين اليوم»، إذ تستمر أسعار الوقود في الارتفاع، وفقاً لـ«cnbc».

وقال المتحدث باسم RAC سيمون ويليامز في بيان: «بينما كانت أسعار الوقود تسجل أرقامًا قياسية جديدة على أساس يومي، ربما لم تتوقع الأسر في جميع أنحاء البلاد أن تصل تكلفة ملء سيارة عائلية متوسطة الحجم إلى ثلاثة أرقام».

أسعار الوقود وسط عقوبات النفط الروسية

ويعد اليوم الخميس أحدث علامة على استمرار الضغط التصاعدي على أسعار الوقود وسط عقوبات النفط الروسية وارتفاع التضخم.

وأصبحت تكلفة البنزين الخالي من الرصاص الآن أكثر تكلفة بنسبة 37٪ في المملكة المتحدة مقارنة بهذا الأسبوع قبل عام، في حين أن تكلفة الديزل أعلى بنسبة 38%.

خفض 5 بنسات للتر الوقود

وأعلنت حكومة المملكة المتحدة خفض 5 بنسات للتر الوقود في مارس للمساعدة في خفض تكاليف سائقي السيارات، ومع ذلك، حذرت مجموعات السيارات من أن تجار التجزئة لا يمررون التخفيضات، وقالت إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم.

وقال ويليامز: «يبدو خفض رسوم الوقود في مارس في 5 بنسات ضئيلًا الآن، حيث زادت تكاليف البنزين بالجملة بالفعل بمقدار خمسة أضعاف هذا المبلغ، منذ بيان الربيع 25 بنسًا».

الدنمارك هي أغلى دولة في المنطقة

وفي الدنمارك التي تعتبر أغلى دولة في المنطقة في أسعار البنزين، وفقًا لاتحاد السيارات البريطاني AA. كان السعر في المضخة 2.05 جنيه إسترليني للتر الواحد اعتبارًا من 30 مايو، وتلتها اليونان وألمانيا ثم بريطانيا.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت عدة دول غربية، شملت الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، حزمة من العقوبات على روسيا، شملت قطاع النفط والغاز الروسي، وهو ما صاحبه ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز مقارنة بما كان عليه الحال في السابق.