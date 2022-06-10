تفاصيل مقتل سائق على يد زوجته بالمرج: اكتشفت صورة ست على تليفونه «فيديو»

أنهت سيدة حياة زوجها الذي يعمل سائقا، بعدما تعدت عليه باستخدام «مفك» ليودي بحياته على الفور، داخل شقتهما المستأجرة فى أحد العقارات بمنطقة المرج.

في البداية أنكرت المتهمة ارتكابها للجريمة، حتى توصلت تحريات رجال الشرطة إلى أنها وراء ارتكاب الواقعة، وقتلت زوجها بعدما اكتشفت وجود صورة لسيدة على هاتفه المحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

«الوطن» نقلت بثًا مباشرًَا من مسرح جريمة المرج ، حيث روى جيران الضحية كواليس اكتشافهم للواقعة.

قال أحد الجيران أنه فوجئ بالواقعة بعدما شاهد سيارات الشرطة في المكان، ولم يكن يصدق ما حدث خاصة أن المجنى عليه لم تكن له أي مشكلات مع أحد بالمنطقة منذ أن جاء للعيش فيها مع زوجته، مشيرًا إلى أن الضحية متزوج ولديه 4 أطفال وكان يقطن مع زوجته وأطفاله فى شقتهم المستأجرة بالطابق الـ 7 بالعقار، كما أنهم لم يسمعوا من قبل عن حدوث مشاكل بينه وبين زوجته.

https://fb.watch/dy4m1s3MBJ/

محبوب من الجميع

وأوضح أن الضحية يعمل سائق ولديه سيارة، وكان محبوبا من الجميع في المنطقة، وكان منتظمًا في صلاة الفجر والعشاء، ولم يكن يتعامل كثيرًا مع جيرانه، ولكنه كان يتمتع بسمعة طيبة بين الجميع.

بلاغ

بداية الواقعة التي شهدتها منطقة المرج بالقاهرة كانت بلاغ من أهالي المنطقة يفيد بوجود رائحة كريهة داخل شقة سكنية، وعلى فور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين صحة البلاغ، حيث عثروا على جثة شاب في العقد الثالث من العمر متعفنة بها أثر ضرب بالرقبة.

الزوجة وراء الجريمة

وتوصلت تحريات المباحث أن وراء الواقعة زوجته بعدما اكتشفت خيانة الزوج لها، وتم ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وعقب ضبطها انكرت ارتكابها للواقعة وقالت أنها تركت المنزل بسبب خلافات بينهما، بعد أن اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة أخرى، وكشفت التحقيقات أن الزوجة بعد اكتشافها وجود صورة لسيدة على هاتفه فقامت بضربه بمفك، وتركته غارقا في دمائه، وذهبت إلى منزل شقيقها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مسرح الجريمة

وانتقلت جهات التحقيق وقامت بمعاينة مسرح الجريمة، كما أمرت بتحريات رجال الشرطة فى الواقعة، وأمرت بنقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.