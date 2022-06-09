مصرع طفلة 5 سنوات في حادث بسوهاج.. صدمتها سيارة أمام منزلها

لقت طفلة، 5 أعوام، مصرعها أثناء لهوها أمام منزلها بمركز ومدينة سوهاج، بعدما صدمتها إحدى السيارات المارة بالشارع.

الإخطار الأمنى وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي إخطارا من مركز شرطة سوهاج، بوجود حادث تصادم ومتوفاة بناحية دائرة مركز سوهاج.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إلى موقع الحادث.

وتبين أنه في أثناء سير سيارة قيادة المدعو «نادر. س. م. ا»، 23 عاما، سائق، يقيم بالناحية ذتها بمركز ومدينة سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفلة «جنات. ع. ك. ع»، 5 أعوام، تقيم بالناحية ذاتها بمركز ومدينة سوهاج، حال لهوها أمام منزلها، ما نتج عنه وفاتها.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال والدة المتوفاة «ابتسام. ع. ا»، 29 عاما، ربة منزل، تقيم بالناحية ذاتها بمركز ومدينة سوهاج، أفادت بمضمون ما تقدم، ونفت الشبهه الجنائية.

وبمواجهة قائد السيارة، قرر بأنه في أثناء سيره فوجئ بالطفلة المذكورة، ولم يتمكن من مفاداتها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة آثار الحادث.