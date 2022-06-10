القوات الأوكرانية تعلن مقتل 33 جنديا روسيا في عملية عسكرية جنوب البلاد

تمكن الجيش الأوكراني، من قتل 33 جنديًا روسيًا وتدمير معدات عسكرية و3 مستودعات للذخيرة ومستودعين للوقود جنوب أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقالت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الطائرات الأوكرانية شنت سلسلة ضربات استهدفت القوات الروسية في 5 مناطق بـ«خيرسون».

دبلوماسي أمريكي: واثق في تحرير «خيرسون»

من جانبه، قال ممثل الولايات المتحدة الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، السفير مايكل آر كاربنتر، إن «واشنطن» ستواصل دعم سكان «خيرسون»، معربا عن ثقته في أن أوكرانيا ستحرر المنطقة في نهاية المطاف وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن «واشنطن»، تعبر عن قلقها البالغ إزاء أحكام الإعدام الصادرة من المحكمة العليا لجمهورية «دونيتسك»، الشعبية، بحق 3 مرتزقة أجانب بينهم مغربي قاتلوا إلى جانب القوات الأوكرانية، مضيفا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنها محاكمة زائفة أدانت مقاتلين شرعيين خدموا في القوات المسلحة الأوكرانية.

«بلينكن» يدعو «موسكو» إلى احترام القانون الإنساني الدولي

ودعا بلينكن، السلطات الروسية، وتوابعها إلى احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الحقوق والحماية الممنوحة لأسرى الحرب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واستقبل المغرب، الوفود العسكرية المشاركة في مناورات «الأسد الإفريقي 2022» في نسخته الـ 18، التي ينظمها الجيشان المغربي والأمريكي بمشاركة ممثلين عن 18 دول، إلى جانب مراقبين عسكريين من 30 دولة من أفريقيا والعالم، والمقرر انطلاقها خلال الفترة ما بين 20 يونيو الجاري و1 يوليو المقبل.

وانتقل أكثر من 839 من الخبراء العسكريين الأوروبيين، للمشاركة في «الأسد الإفريقي»، فيما غادرت آخر المجموعات التابعة للقيادة الأوروبية المشتركة «ميناء ليفرونو»، في إيطاليا، متجهة إلى المغرب.

اقتصاديا، قال القنصل العام الروسي في «هاربين،» الصينية فلاديمير أوشيبكوف، إن افتتاح حركة الشحن بجسر بري على حدود البلدين سيعزز مجالات التعاون بين «موسكو» و«بكين».