محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين في منفلوط

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين ومجمع الخدمات الزراعية بقرية بني رافع، التابعة لمركز منفلوط، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمرحلتها الجديدة، وهو المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى.

مجمع خدمة المواطنين في قرية بني رافع

وبدأ محافظ أسيوط ومرافقوه جولتهم بتفقد مجمع خدمة المواطنين بقرية بني رافع، والذي يبلغ تكلفته 10 ملايين و900 ألف جنيه، وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمركز التكنولوجي بالدور الأرضي بالمجمع، ومعدلات التنفيذ وسط استقبال كبير من أهالي القرية، كما تفقد مكتب التموين والسجل المدني ومكتب الشهر العقاري بالمجمع بالدور الثاني، والذي سينهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

ويتكون كل مجمع من 3 طوابق «أرضي و2 علوي»، ويحتوي كل مجمع على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي.

الالتزام بمعدلات إنجار مشروعات حياة كريمة

وأشاد «سعد» بجهود المهندس محمد عادل دياب، مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد، والمهندسين المشرفين على المشروعات وكافة العاملين بها، لالتزامهم بمعدلات الإنجاز في المشروعات وفقًا لمراحل العمل، مشددًا على مراعاة معايير الجودة في التشطيبات النهائية وسرعة نهو الأعمال، وفقًا للخطة الزمنية.

كما أشاد المحافظ بمشروعات مجمعات الخدمات الحكومية والتي ستفتح الباب أمام المواطنين لاستفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم ومشروعات المجمعات الزراعية والكباري والرصف ووحدات الإسعاف والوحدات والمراكز الصحية.

مجمع الخدمات الزراعية في بني رافع

وتفقد محافظ أسيوط أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مجمع الخدمات الزراعية ببني رافع نموذج 2، والذي يجري تنفيذه بتكلفة 5 ملايين و400 ألف جنيه، بالمنطقة المجاورة لمجمع الخدمات الحكومية، للحفاظ على مساحة الأراضي المتوفرة بالقرية، وتابع أعمال التشطيبات بالمبنى الذي يتكون من طابقين، ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي بالدور الثاني.

14 مجمع خدمات بتكلفة 147 مليون جنيه

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروعات مجمعات خدمات المواطنين والتي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بمركزي منفلوط وديروط، بلغت 14 مجمع خدمات بتكلفة 147 مليون جنيه، و14 مجمع زراعي بتكلفة 72 مليون جنيه، لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل، وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع، خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

المشروع القومي تطويرالريف المصري

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة، بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.

ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز، وهي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا والذي يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.