حملات مكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة بالجيزة

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بمواصلة جهود إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضي الزراعية، والقضاء عليها في المهد، وعدم التهاون مع أي مخالفة في الوحدات المحلية.

إزالة حالات بناء في المهد

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى نجاح أجهزة المحافظة في إحباط 17 محاولة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات بناء، شملت تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بإجمالي 6 حالات في المهد على مساحة 1000 متر بمركز ومدينة أطفيح.

إزالة مباني مقامة على أراضي الإصلاح الزراعي

واطلع المحافظ على مجهودات مركز ومدينة أبو النمرس، في إزالة سقف مخالف للدور الأول بعد الأرضي بعقار بمنطقة العرب، إلى جانب إزالة صوان وباكيات مقامه بالمخالفة بالطوب الأبيض بشارع أحمد بدوي، بالإضافة إلى إزالة مبانٍ مقامة بالمخالفة على أراضي ولاية الإصلاح الزراعي بمنطقة حوض البسيون بالمنوات.

إزالة تعديات على أراض زراعية

وقالت محافظة الجيزة، إنه في مركز ومدينة منشأة القناطر، تم رصد حالة تعدي بالبناء المخالف بالبلوك الأبيض والأسمنتي على مساحة 300 متر بمنطقة أبو غالب غرب الرياح وتم إزالتها، بالإضافة إلى رصد مخالفة بناء بمنطقة القطا على مساحة 100 متر وإزالتها، ومخالفة أخرى على مساحة 50 مترا بقرية برقاش تعدي على أراضي زراعية وإزالتها.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وتابع محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة العياط، حيث تم إزالة حالة تعدي على أراضي زراعية بقرية برويش التابعة للوحدة المحلية برنشت، على مساحة 139 مترا، بالإضافة إلى إزالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بقرية طهما على مساحة 250 مترا.

وفي مركز ومدينة كرداسة تم إزالة جمالون مخالف على طريق «ناهيا أبو رواش»، كما تم إزالة عمدان وسملات مقامة بالمخالفة بطريق كومبرة البراجيل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة تكثيف أجهزة المحافظة لجهودها لمراقبة الشارع ورصد أية حالات تعدي أو مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورا.