بدأت بـ20 جنيها من سيدة.. قرية تجمع مليون جنيه لسائق احترقت سيارته وداخلها ابنه

في تجسيد لـ«جدعنة المصريين»، تمكن أهالي «الكردي» بمحافظة الدقهلية من تجميع مبالغ تكفي لشراء سيارة نقل لسائق فقد سيارته التي احترقت وبداخلها ابنه الوحيد، فقرروا جميعا أن يتكافلوا ويشتروا سيارة جديدة لزميلهم لمشاركته في مصابه الأليم بعد أن فقد ابنه الوحيد وسيارته التي اشتراه بالتقسيط، ورغم أنه ما يزال يسدد أقساطها الشهرية إلا أنها احترقت في الحادث.

تجميع أكثر من مليون جنيه في 5 أيام

وأعلنت اللجنة القائمة على مساعدة السائق أنهم تمكنوا من تجميع مبلغ مليون و106 آلاف جنيه، وذلك خلال 5 أيام، وأكدوا في أنهم جمعوا في اليوم الأول مبلغ 310 آلاف جنيه، وفي اليوم الثاني مبلغ 417 ألف جنيه، واليوم الثالث 157 ألف جنيه، واليوم الرابع 130 ألف جنيه، واليوم الخامس 91 ألف جنيه، وقرروا وبإجماع الآراء سداد ديون السيارة المحترقة، وشراء سيارة موديل 2009، بقيمة 930 ألف جنيه.

وقال أحمد حسن، أحد أعضاء اللجنة، لـ«الوطن» إنها مبادرة كريمة من كبار ملاك شاحنات النقل الثقيل، ومن تعرض للحادث راح ضحيته ابنه الوحيد، وكان سبب الوفاة صعبا علي الجميع، وابنه محمد عبده العطار، 14 سنة، شهيد لقمة العيش، توفي داخل السيارة، إذا كان يعمل على السيارة ليوفر أجرة مساعد السائق.

اتفقت أن تعوض والد الشاب بجزء من الأضرار

وأضاف أن القرية اتفقت أن تعوض والد الشاب بجزء من الأضرار التي تعرض لها، لما رأيناه من أنه ملزم بسداد مبالغ كبيرة شهريا، واللجنة ترابطت وقررت أن نجمع المبلغ ونشتري سيارة جديده

وأكد أسامة نعمان، أحد أعضاء اللجنة، أن موقف رجال الكردي وكفر الكردي، كان سريعا مع وقوع الحادث، وظهر الترابط لأننا جميعا أهل مهنة وشعرنا بما شعر به واحد منا، وقررنا ونحن في واجب العزاء أن نشتري سيارة جديدة له، وقمنا من العزاء لنشكل لجنة لجمع المبلغ ونقرر شراء سيارة جديدة وبذلنا مجهود شاق لان ظروفه صعبة، وربنا يعوض عليه.

20 جنيها من إحدى سيدات القرية بدأت المبادرة

وقال الشيخ محمود عماد ، أحد أعضاء اللجنة، إن مشاركتنا في جمع مبلغ لشراء سيارة جديدة كان واجب علينا رغم أني لا أعرف السائق شخصيا، إلا أن مساعدته في مصيبته واجب علي كل من علم بما حدث له وبدأنا نجمع لو لم أشارك لشعرت بتأنيب الضمير.

وضرب مثالا أن المشاركات بدأت بملغ 20 جنيها من أم فاضلة، ورغم ان المبلغفقليل لكنه عند الله كبير، ووجدنا روح طيبة بين أهالي مدينة الكردي بالكامل وأيضا من خارجها.

وأعلنت اللجنة تسليم السيارة الجديدة للسائق مساء اليوم الجمعة في حضور أعضاء اللجنة وأسرته.