« هشام» سقط شهيد «لقمة العيش».. والقاتل في طريقة إلى «عشماوي»

مع نسمات الصباح الأولى يستقل هشام توكتوك بحثًا عن لقمة العيش، طوال ساعات النهار من العمل الشاق ليعود في آخر اليوم بجنيهات قليله على أمل أن تعينه على تلبية متطلبات أسرته، ظل الشاب العشريني على تلك الحال لا يشغله سوى عمله وأسرته، حتى انتهت حياته على يد لصين وجدا فيه الصيد الثمين لهما فقتلاه وسرقا دراجته النارية.

تلك القضية كشفت تفاصيلها أجهزة الأمن بعد تنفيذ الجريمة، وقدمت المتهمين إلى القضاء ليقتص منهما لدم الضحية، وظلت تلك القضية أمام محمة الجنايات حتى حسمها خلال جلسة نظرت ظهر اليوم بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة للنطق بالحكم عليهما وبحسب هذا الإجراء القانوني فالمتهمان بطريقهما إلى عشماوي.

تفاصيل الحادث

فى اليوم المشئوم، كان هشام ذاهبا للعمل صباحاً على توك توك كالعادة، بحثا عن لقمة العيش مثل كل الشباب، وفي وقت الغروب كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة مساء وفي الطريق، استوقفه شاب في شارع وطلبه منه توصيله إلى منطقة في المقطم، وما أن وصلوا في منطقة مظلمة هادئه، رفع سلاح أبيض «كتر» وأمسكه من شعر رأسه وعلى رقبته ذبحه، وقام بإلقاه على الأرض وأخذ توك توك وفرا هاربا، ظل هشام يصارع الموت غارقا في دمائه، ولكن لم يتخيل المتهم أن كان يوجد شاب رأى الجريمة البشعة.

بلاغ من الأهالي

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع سائق توك توك على يد عاطل عقب فشله فى سرقته بمنطقة المقطم، فانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة وتبين صحة البلاغ ذبح شاب يعمل سائق توك توك وعدم وجود مركبة التوك التوك التي يعمل عليها.

القبض على المتهم

وألقي القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، واعترفه المتهم بارتكاب الجريمة وأنه بيتا البية وعقدا العزم على قتله، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وأمرت بتحفظ على كاميرات المراقبة لكشف على ملابسات الحادث وقامت باستدعاء عددا من شهود عيان لسماع أقوالهم فى الحادث، أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة للاطلاع عليها.

الحكم على المتهم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس أمس الخميس، بإحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية.