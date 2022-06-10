تفاصيل «معجزة» أنهت أزمة الكهرباء في مصر.. 3 محطات عملاقة خلال 30 شهرا

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ القطاع شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، وهو ما يلمسه المصريون، مقارنا بين الأوضاع في الماضي والفترة الحالية، إذ ألقت الانقطاعات المتكررة بظلالها على الأفراد والمستثمرين ومجالات الصحة، وكانت أقصى إتاحة تقدر بنحو 24 ألف ميجا وات، وكان هناك عجز يصل إلى 4 آلاف ميجا وات، وفي أحد الأيام بلغ 6 آلاف ميجا وات.

أقصى أحمال في تاريخ مصر

أضاف حمزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية دينا عصمت، أنّ الصيف الماضي شهد الوصول إلى أقصى أحمال على مدار التاريخ، بنحو 34 ألف ميجا وات، وكان هناك احتياطيا يمثل أكثر من 11 ألف ميجا وات: «كل ذلك بسبب إيمان الرئيس السيسي، بهذا القطاع الحيوي، ودوره في مجالات التنمية والأمن القومي، وتضافر كل الجهود، مثل البترول والكهرباء، والتعاون الدولي، والإدارة السياسية، التي منحت هذا الدعم لقطاع الكهربائي».

وتابع المتحدث باسم الكهرباء: «أضفنا في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية أكثر من 28 ألف ميجا وات، في عدد سنوات بسيطة، منها 14400 ميجا وات في عامين ونصف، من خلال 3 محطات عملاقة، وهو ما يعد إعجازا.. الواحدة المفروض بتاخد 6 سنين».

تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء

شدد حمزة، على أن الرئيس وجه بالاهتمام بجودة توزيع الطاقة الكهربائية، حتى تصل الكهرباء إلى كل أنحاء البلاد، باستقرار واستدامة، كما تم العمل على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، حيث أضيف أكثر من 130% في الفترة من 2014 حتى العام الجاري، مقارنة بما كان موجودا قبل عام 2014، ما أدى إلى استقرار التغذية الكهربائية في مدن الصعيد والدلتا.