تحذير عاجل من «الصحة» لأصحاب الأمراض المزمنة: لا تخرجوا اليوم من المنزل

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة تحذيرية لأصحاب الأمراض المزمنة بالتزامن مع حالة الطقس اليوم، والتى أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود الطقس اليوم ارتفاع درجة حرارة تصل الى 46 درجة.

وحذرت وزارة الصحة، في تقرير لها، أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن من الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، يأتى ذلك فى اطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وتابعت الوزارة بأنه في حال نزول كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، لا بد من تجنب التعرض لأشعة الشمس قدر المستطاع، وضرورة التواجد في الأماكن المفتوحة وتكون جيدة التهوية، وعلى المواطنين الاهتمام بشرب السوائل خاصة المياه بما لا يقل عن 8 أكواب أو أكثر.

الصحة: عند الشعور بالهبوط أو الإجهاد يجب التوجه للمستشفى

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بأنه في حال الشعور بأي أعراض للهبوط أو الإجهاد التوجه فورًا إلى المستشفى، مؤكدة أنّ هناك حالة من التأهب القصوى داخل كل المستشفيات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، بالتزامن مع حالة الطقس اليوم.

ارتداء الملابس القطنية والاهتمام بوجبة الإفطار

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة ارتداء الملابس القطنية، والاهتمام بوجبة الإفطار بحيث تكون غنية بالخضروات والفواكه، مناشدة المواطنين بعدم تشغيل التكييف لفترات مستمرة، وضرورة التقليل من الموالح والكافيين حتى يتم الاحتفاظ بسوائل الجسم.

كما طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 لاستقبال كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والرد عليها من مصادرها الرسمية، مؤكدة أنّ الوزارة تعقد غرفة إدارة أزمات وربطها بمديريات الشؤون الصحية بالتزامن مع حالة الطقس اليوم لتقديم رعاية صحية كاملة للمواطنين وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للنهوض بالصحة العامة للمواطنيين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.