500 قرار غلق وإزالة لأنشطة تجارية ومباني داخل حي عين شمس خلال 6 شهور

شهد حي عين شمس بمحافظة القاهرة عددا من الأنشطة والمشروعات وتنفيذ الخطة الاستثمارية للأحياء، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، من أجل انفاذ القانون وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وأوضحت محافظة القاهرة في تقريرها أن مجالات الطرق وإدارة المحلات والإنارة ومواجهة مخالفات البناء والإشغالات من أبرز الملفات التي حظيت باهتمام كبير خلال الفترة الماضية داخل نطاق حي عين شمس، ومن أبرز الأعمال والإجراءات والإنجازات التي تمت داخل الحي ما يلي:

أولاً: الطرق

- صيانة طرق بطول 894,4م2

- صيانة أرصفة بطول 29005,94م2

- إجمالي أطوال الطرق المرصوفة 25237,26م2

ثانيًا: النظافة

رفع 77,510م2 من مخلفات الأتربة والرتش.

رفع 491,300 طن من مخلفات القمامة.

تحرير3 محاضر بيئية.

ثالثًا: الإنارة والكهرباء

صيانة 223 من الجلوبات.

تركيب 5 ولاعات.

تركيب عدد 154 عامودا.

خلع عدد 168 عامودا.

صيانة 100 ولاعة.

تركيب عدد 269 من الجلوبات.

رابعًا: الإشغالات

القيام بعدد 328 حملة صباحية ومسائية.

تحرير عدد 217 محضر إشغال.

خامسًا: إدارة المحلات

عمل 264 قرار غلق محلات لسنة 2021

عمل 11 قرار إعادة غلق لسنة 2021

عدد 14 ترخيص تشغيل.

استخراج تراخيص لأول مرة وعددهم (3)

سادسًا: مخالفات البناء

عمل عدد 145 قرار إزالة وجوبية

إصدار 166 محضر مخالفات مباني

تم عمل عدد 161 محضر إيقاف

سابعًا: الإعلانات

تجديد عدد 350 رخصة إعلانات.

تحصيل مبلغ 707303,77 جنيها.

ثامنًا: البيئة

تحرير عدد (67) محضرا بيئيا للأنشطة التجارية

عمل حملات للكلاب الضالة بالشوارع بالفترة المسائية.

عمل عدد (23) موافقة بيئية لصندوق المشروعات الصغيرة.

تاسعًا: إدارة الخلالات

إصدار 6 قرارات ترميم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

إصدار قرار هدم حتى سطح الأرض.

اصدار عدد (5) رخصة ترميم.