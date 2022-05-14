مصطفى شعبان يكشف سبب ابتعاده عن السينما 12 عاما: الظروف لم تكن جيدة

كشف الفنان مصطفى شعبان، عن سبب ابتعاده عن السينما لنحو 12 عامًا، منذ أخر أفلامه الوتر أمام غادة عادل ودرة وأحمد السعدني عام 2010، وهو من إخراج مجدي الهواري، وتأكيده أن حال السينما في السنوات الماضية لم يشجع على المشاركة بها، ولكن حاليًا تحسنت الظروف، ومن ثم يعود قريبًا للفن السابع من جديد.

الوتر آخر أفلام مصطفى شعبان عام 2010

وكشف مصطفى شعبان، في تصريحات لـ«الوطن» عن سبب غيابه عن السينما طيلة السنوات الماضية بقوله: «هناك نحو 5 سنوات من بعد 25 يناير 2011 لم يكن هناك سينما في هذا التوقيت، وبالتالي لم أكن متواجدًا، وأعود من جديد خصوصًا وأن السينما بدأت تبقى حلوة آخر سنتين تلاتة، وبالتالي غيابي لم يكن لأسباب شخصية».

يجهز لفيلم جديد بعنوان «اللي سرق حاجة يرجعها»

ويعود مصطفى شعبان للسينما من خلال فيلم جديد يحمل اسم «اللي سرق حاجة يرجعها»، وهو اسم مؤقت، والذي يتم التحضير له حاليًا والوقوف على جميع التفاصيل الخاصة باختيار فريق العمل من الممثلين وتسكين أدوارهم، وهو من إخراج مجدي الهواري، ومن المقرر أن تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي رومانسي، ويتم تصويره في عدد من الدول الأوروبية.

وأشار مصطفى شعبان، في تصريحات سابقة إلى أن بطلة فيلمه الجديد أجنبية، وليست مصرية، رافضًا الإفصاح عن أية تفاصيل أخرى تخص الفيلم لحين انتهاء كافة التحضيرات والتجهيزات.

كما يترقب الجمهور موعد تصوير فيلم «كوزمو»، الذي يجمع بين النجمين خالد النبوي رومصطفى شعبان، والذي أعلن عنه من عدة شهور المنتج وليد منصور، والذي توقفت تحضيراته دون إعلان الأسباب، ولم يتم موعد بدء التصوير حتى الآن.