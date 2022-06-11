اشتعال النيران بأحد منازل أخميم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة (صور)

نشب حريق في أحد المنازل بدائرة مركز أخميم، في محافظة سوهاج، اليوم السبت، مما أسفر عن احتراق كمية من المواد البلاستيكية والخردة، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، التي تجاوزت 43 درجة مئوية، وفقاً للهيئة العامة للأرصاد الجوية، نتيجة تعرض البلاد لمنخفض الهند الموسمي.

وتم السيطرة على الحريق بواسطة معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، دون الإبلاغ عن سقوط أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

«حبارير»: ارتفاع درجات الحرارة وراء الحريق

وأوضح حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اشتعال الحريق جاء نتيجة الطقس السيئ في محافظة سوهاج اليوم، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة على الحريق، الذي نشب في أحد المنازل بمنطقة «سيدي كمال الدين»، نتيجة تراكم كميات من المواد البلاستيكية والمعادن والخردة، واشتعال النيران بها، وتطاير ألسنة اللهب إلى بعض المنازل المحيطة.

الاستعانة بالحماية المدنية والسيطرة على الحريق

وأضاف رئيس مركز ومدينة أخميم أنه تم، على الفور، الاستعانة بالحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، وإزالة الجزء الأعلى من سقف العقار، نتيجة اشتعال النار فيه بالكامل، باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، ولا توجد خسائر في الأرواح.

متابعة ميدانية لشوارع أخميم

من جانب آخر، أكد رئيس مركز ومدينة أخميم أنه يجري تنظيم حملات منتظمة، تخت إشراف عاصم ربيعي، نائب رئيس المركز، والمهندس أسامة حامد، مدير الإدارة الهندسية، لمتابعة الشوارع في مركز ومدينة أخميم، بمحافظة سوهاج، ومتابعة سير العمل، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.