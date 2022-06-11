بعد اكتشافه في «ابدأ حلمك».. ماجد محمد يشارك في بطولة فيلم قصير

يشارك ماجد محمد، أحد اكتشاف مبادرة «ابدأ حلمك»، التي أطلقتها وزارة الثقافة، خلال الفترة القليلة الماضية، للمشاركة في بطولة فيلم قصير جديد.

ماجد محمد يكشف تفاصيل مشاركته في ابدأ حلمك

وقال ماجد محمد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة «ابدأ حلمك»، التابعة لوزارة الثقافة ستعطي للكثير من المواهب فرصتهم في الأعمال الفنية، إنه فخور باكتشافه من المسرح لأنه هو أبو الفنون، والعمل فيه بمثابة تحدٍ لأي فنان يريد أن يقدم نفسه بشكل تمثيلي جيد، وأنه سعيد للمشاركة وتخريجه من المبادرة.

وأضاف «ماجد» أن الفيلم القصير تحت عنوان «أنت تقدر»، ويشارك في بطولته عدد من شباب الممثلين خريجي مبادرة ابدأ حلمك التي كشفت عن العشرات من المواهب من محافظات مصر المختلفة.

تفاصيل الفيلم القصير

وتابع: «فكرة الفيلم القصير هي إن كل شخص يشتغل على نفسه يبقي مفيش مستحيل يوصل لهدفه ويحقق النجاح لأن اللي بيتعب ويكون إيجابي يصل لهدفه وإن شاء الله تكون البداية للانتشار».

ويجسد ماجد محمد دور الشاب الذي يواصل تحقيق أهدافه وحلمه من أجل الوصول إلى العالمية من المناطق الشعبية، بمشاركة الفنانين الشباب.

وزيرة الثقافة تسلم شهادات تخرج الدفعة الأولى من ابدأ حلمك

يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، سلمت شهادات تخرج الدفعة الأولى لورشة ابدأ حلمك لإعداد الممثل في مختلف فنون المسرح، وضمت 50 فنانا، ونظمتها فرقة مسرح الإسكندرية، وأعلنت وزيرة الثقافة، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة المؤلف مصري بجميع مسارح الدولة، وذلك على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.