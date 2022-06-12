إحالة عميد علاج طبيعي كفر الشيخ للتحقيق وإيقاف عضويته بالنقابة الفرعية

قامت لجنة التحقيقات بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي، اليوم السبت، باستدعاء الدكتور فايز فاروق الشامي، عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، وإخصائي العلاج الطبيعي، وذلك لإستكمال التحقيق معه في واقعة إصدار شهادات خريجي دفعة 2020 بكلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، بشكل خاطئ قانونياً.

15 يونيو التحقيق مع عميد علاج طبيعي كفر الشيخ

وقد حددت لجنة التحقيقات بالنقابة يوم 15 يونيو الجاري، موعداً لحضور عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، إلى النقابة العامة للعلاج الطبيعي للتحقيق.

شكاوى الطلاب ضد عميد علاج طبيعي كفر الشيخ

وفي وقت سابق من العام الحالي، وتحديداً في شهر أبريل 2022، تم إحالة الدكتور فايز فاروق إبراهيم فرج الشامي، إخصائى العلاج الطبيعى، عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، للتحقيق بلجنة التحقيقات بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي، بناءً على عدة شكاوى ضده من الطلاب بكلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، بخصوص تجاوزات ضدهم.

إحالة الشكاوى للنيابة العامة

وقد أحالت لجنة التحقيقات بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي الشكاوى إلى النيابة العامة، لتتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو فى حقة، الدكتور فايز فاروق إبراهيم فرج الشامي، اخصائى العلاج الطبيعي وعميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، بناءً على الشكاوى الواردة.

إيقاف عضوية عميد كفر الشيخ بالنقابة الفرعية

كما قررت لجنة التحقيقات بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي إيقاف عضوية المشكو فى حقة، عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، فى مجلس النقابة الفرعية للعلاج الطبيعي بمحافظة كفر الشيخ.

يُذكر أن شكاوى طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، ضد عميد الكلية، احتوت وصفاً أنه خالف مواد قانون تنظيم المجلس الأعلى للجامعات، مما تسبب لهم فى أضرار نفسية ومادية، دفعتهم لتقديم الشكاوى.