انتخاب إيهاب الغريب رئيسا للرقابة المالية بـ«الطاقة الذرية» لمدة رابعة

أعلنت هيئة الطاقة الذرية انتخاب الدكتور إيهاب الغريب أمين عام هيئة الطاقة الذرية المصرية، رئيسا لهيئة الرقابة المالية والإدارية بالهيئة العربية للطاقة الذرية للمرة الرابعة على التوالي.

المدة الرابعة على التوالي

وأشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان لها اليوم إلى أنه تم انتخاب الدكتور إيهاب الغريب محمد عوض، رئيس قطاع الأمانة العامة بهيئة الطاقة الذرية المصرية، رئيسا لهيئة الرقابة المالية والإدارية بالهيئة العربية للطاقة الذرية للمدة الرابعة على التوالي.

وقالت هيئة الطاقة الذرية في البيان، إن الهيئة العربية للطاقة الذرية تعد إحدى منظمات جامعة الدول العربية وتقوم هيئة الرقابة المالية والإدارية بمراجعة الحساب الختامي وكافة الإجراءات المالية والإدارية بالهيئة العربية للطاقة الذرية، ومدى ملاءمتها للأنظمة المالية والإدارية للمنظمات العربية المتخصصة بجامعة الدول العربية، على أن يقوم رئيس الهيئة بعرض تقرير نهائي على المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية وكذلك لجنة التظلمات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

هيئة الطاقة الذرية تقدم التهنئة لـ«الغريب»

من جانبه قدم الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، التهنئة للدكتور إيهاب الغريب على هذا المنصب الرفيع والذي يعد تشريفاً لأحد قيادات الهيئة ويؤكد على دور مصر في الهيئة العربية للطاقة الذرية.

كما قدم الدكتور سالم حامدي، المدير العام لهيئة الطاقة الذرية العربية، التهنئة للدكتور إيهاب الغريب بهذا المنصب ومدى الثقة التي أولتها الدول العربية لانتخابه رئيساً لهيئة الرقابة المالية والإدارية بالهيئة العربية للطاقة الذرية للمرة الرابعة على التوالي.