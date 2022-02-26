إزالة 38 عقاراُ في «عرب الحصن وحسين كامل» لإجراء توسعات بالقاهرة

تشهد محافظة القاهرة أعمال تطوير وتوسعات وتجميل وإزالة إشغالات وعشوائيات، من أجل خدمة أفضل للمواطنين، حيث تواصل أجهزة المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، أعمال إزالة منطقة «عرب الحصن 2»، من أجل توسعة محور «الخصوص»، بعد الانتهاء من الإزالة، حيث تم الانتهاء من إزالة 28 عقار، من إجمالي 127 عقاراً مستهدف إزالتها خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة تطوير حي المطرية، وإجراء توسعات في مجال النقل والطرق، وذلك بعد صرف التعويضات للأسر المتضررة.

إزالة 10 عقارات بشارع «حسين كامل»

كما شهد حى مصر الجديدة إزالة 10 عقارات بشارع «حسين كامل»، في منطقة ألماظة بمصر الجديدة، بعد الانتهاء من صرف التعويضات للأسر، وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تم صرف التعويضات من فترة للسكان، وتم منحهم فرصة لتدبير احتياجاتهم، وفق ظروفهم المعيشية، مشيراً إلى أنه يجري إزالة الصف الأول من شارع «حسين كامل»، بغرض التوسعة، لحل الاختناقات وعمل سيولة مرورية للقادم من طريق السويس في اتجاه مصر الجديدة، وتوسعة مدخل الحي، وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري مراعاة البعد الاجتماعي في عملية الإخلاء ونقل الأسر، ولا يتم أي إجراء قبل موافقة وإخطار المواطنين ومنحهم فرصة كافية.

تطوير حي السيدة زينب

من ناحية أخرى، يشهد حي السيدة زينب أعمال تطوير غير مسبوقة لرفع مستوى جميع الخدمات وزيادة المساحة الخضراء، لإضفاء لمسة جمالية، وإزالة العشوائيات والإشغالات وتحسين الصورة البصرية للميادين، وحل مشكلاتها المرورية، وإنشاء مسارات للمشاة وأماكن للجلوس وغيرها، والتي تتناسب مع طبيعة الميدان، وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بالأحياء التراثية ضمن مشروع القاهرة التاريخية.

لمسات نهائية لتطوير ميدان السيدة

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه يجري وضع اللمسات النهائية لأعمال تطوير ميدان السيدة زينب، ليتناسب مع الموقع التاريخي والديني، حيث يوجد أمام الحرم الزينبي، وتم زيادة المساحة الخضراء، وإقامة سور، ورفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل، مع إنارة الموقع بشكل متميز، بالإضافة إلى أعمال تشطيبات دورات المياه، لتكون بالكفاءة المطلوبة كخدمة هامة للمواطنين وزوار الموقع، وذلك تماشياً مع الاحتفاء بمولد السيدة زينب، الذي سيتم الاحتفال بالليلة الختامية يوم الثلاثاء المقبل.