قطع المياه بسبب غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالمنوفية.. اعرف المناطق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه غدًا الاثنين، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا من نفس اليوم.

وأشارت الشركة، في منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنّ سبب قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها، يرجع لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

توفير كميات المياه المناسبة لاستخدامها خلال فترة الانقطاع

وطالبت المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

ولفتت الشركة، إلى الاستمرار في حملة تطهير وتعقيم خطوط ومطابق وغرف الصرف الصحي بجميع الأفرع التابعة للشركة؛ تنفيذا لخطتها الدورية والخطة الاستثنائية، التي تضعها خلال فصل الصيف بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتلك الغرف والحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة العمر الافتراضي طبقا للحاجة إليها.

فتح كافة قنوات التواصل مع المواطنين

كما طالبت المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي للوصول إلى بيئة نظيفة آمنة وتجنب السلوكيات السلبية والخاطئة، التي تؤدي إلى انسداد الشبكات وطفح مياه الصرف بإلقاء المخلفات الصلبة بداخل الشبكات، لافتة إلى أنّها تفتح كافة قنوات التواصل مع المواطنين من بينها الخط ساخن 125 من أي تليفون أرضي أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول ومن خلال تطبيق الموبايل 125.