طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.. والعظمى 35 درجة

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ البلاد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء وكانت ذروتها أمس، إذ كسرت درجات الحرارة بمحافظة القاهرة الكبرى لأول مرة خلال هذا العام حاجز الـ40 درجة مئوية، وسجلت محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة حرارة 43 درجة مئوية في الظل على القاهرة الكبرى.

طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، أنَّه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اليوم عن الأمس على شمال البلاد، ليسود البلاد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، على أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

وشرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس يظل شديد الحرارة على جنوب البلاد، مشيرة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السلوم ومطروح

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية «السلوم ومطروح»، كاشفة عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، التي متوقع كالآتي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 والصغرى 22.

الوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 22.

السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 22.

جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 28.

شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 28.