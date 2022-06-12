خطبة فتاتين من دار الرحمة بنجع حمادي في مكتب محافظ قنا «صور»

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حفل خطبة فتاتين من نزلاء دار الرحمة بمكتبه، اليوم الأحد، وذلك بحضور اللواء هبة أبوالعمايم، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وزينب رضوان، مديرة الدار، وعدد من فتيات دار الرحمة بنجع حمادي.

محافظ قنا يهنئ الفتاتين

وقدم محافظ قنا التهنئة للفتاتين على إتمام مراسم الخطوبة، داعيا الله عز وجل أن يتمم زواجهما على خير، موصيًا الشابين بحسن معاملتهما والحفاظ عليهما، كما حرص محافظ قنا على التقاط الصور التذكارية معهما، بعد أن اطمأن على حسن أخلاق الشابين ومدى جديتهما وقدرتهما على الحفاظ عليهما.

التكفل باحتياجات الفتاتين للزواج

وكلف «الداودي» مديرية التضامن الاجتماعي بسداد كافة الاحتياجات الأساسية لتجهيز الفتاتين، مؤكدًا حرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لفتيات دور الرعاية، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة إلى تقديم يد المساعدة ومستلزمات تجهيز الفتيات من دور الرعاية لتخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم، بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي لتحقيق حياة أسرية كريمة لهما.