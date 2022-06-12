«صرف الدقهلية»: تحليل عينات عشوائية للاطمئنان على سلامة وجودة المياه

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إطلاق قافلة مائية بقرية الحصص بمركز شربين في الدقهلية، والمُنفذ بها مبادرة حياة كريمة، ومقرها سيارة خدمة العملاء المتنقلة بجوار مركز شباب القرية.

زيارات منزلية وحملات طرق أبواب للتوعية بترشيد استهلاك المياه

وأكد المهندس خالد حسين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ إدارت التوعية بالشركة، عقدت زيارات منزلية وحملات طرق أبواب للتوعية بترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، للحفاظ على شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامتها.

وأوضح أنّ الزيارات تهدف إلى استطلاع رأي ميداني لمعرفة آراء المواطنين بالخدمات المقدمة من الشركة، وتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي والقطاع التجاري، وذلك بسيارة خدمة العملاء المتنقلة بالتعاون مع مسؤولي خدمة العملاء بالشركة.

ترشيد استهلاك المياه

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهيلة، أنّه جرى عقد ندوة توعية بمركز شباب القرية للعاملين بالمصالح الحكومية والمواطنين بعنوان «ترشيد استهلاك المياه وتلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل مع شبكات الصرف الصحي»، والتعريف بخدمات الشركة المختلفة.

عينات عشوائية من المياه للاطمئنان على جودة المياه

وقال رئيس الشركة، إنّه بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالدقهلية، تم عقد درس ديني بالمسجد التابع للقرية، لـ التوعية بترشيد استهلاك المياه، وبالتنسيق مع قطاع المعامل والجودة بالشركة، وجرى أخذ عينات عشوائية من المياه وتحليلها للاطمئنان على سلامتها وجودتها، وتلقي طلبات تطهير الخزانات مجانا، فضلا عن المرور مع فريق من مسؤولي شبكات المياه والصرف الصحي بشربين، للتأكد من سلامة الشبكات والتعامل الفوري مع أي مشكلات بالمعدات والأفراد، إضافة إلى أنشطة للأطفال كورش التلوين وألعاب ترفيهية وتوزيع الجوائز عليهم.