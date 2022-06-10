مصرع 3 وإصابة 6 أشخاص بينهم طفلة في حوادث سير متفرقة بسوهاج خلال 24 ساعة

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية، عدة حوادث متفرقة بينها تصادم عدة سيارات على الطريق الصحراوي الغربي وطريق طما وفي سوهاج، ما أسفر عن عدة إصابات ووفيات، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة طفلة بارتجاج إثر حادث تصادم

الحادثة الأولى، استقبل مستشفى طما المركزي الطفلة «كلارا د ر»، 9 أعوام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي، وأفادت والدتها بأنه أثناء لهو نجلتها أمام المنزل صدمتها دراجة بخارية، مما أدى لإصابتها ونفت الشبهة الجنائية.

مصرع وإصابة 3 في حادث بطما

وفي الحادث الثاني، تلقى مركز شرطة طما، بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصابين أعلى كوبري طما العلوي بدائرة مركز طما، وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية قيادة «محمد ا ا ح» اختل مقود القيادة بيده واصطدم بعربة كارو يستقلها المدعو «محمد ع ي» 60 عاما، عامل.

ونتج عن الحادث مصرع شخص من مستقلي التروسيكل وإصابة قائده وقائد العربة الكارو بسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي ولا توجد شبهة جنائية.

مصرع طفلة صدمتها سيارة أمام منزلها

كما شهد مركز سوهاج الحادثة الثالثة، عندما صدمت سيارة قيادة المدعو «نادر س م ا»، الطفلة «جنات»، 5 أعوام، حال لهوها أمام منزلها، مما نتج عنه وفاتها، وقد أفادت والدة الطفلة بمضمون ما تقدم ونفت الشبهة الجنائية، وبمواجهة قائد السيارة قرر أنه أثناء سيره تفاجئ بالطفله المذكورة ولم يتمكن من مفاداتها.

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث بالبلينا

وبدأت الحادثة الرابعة ببلاغ إلى مركز شرطة البلينا، يفيد وجود حادث تصادم ومتوفي ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز البلينا، وتبين أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة قيادة المدعو «إيهاب س ي »، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو «علي ح ع ج» 30 عاما.

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وإصابة «علي م ت ر» بآثار ما بعد الارتجاج وكدمة وجرح رضي بالساعد الأيسر، وإصابة «فارس م» بآثار ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ويقيمان دائرة مركز جرجا من مستقلي الدراجة البخارية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.