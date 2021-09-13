مريم إيهاب ليست الأولى.. الإهمال في الأندية عرض مستمر والأطفال الضحية

لم تكن مريم إيهاب، الطفلة الأولى التي تزهق روحها نتيجة للإهمال داخل الأندية الرياضية، فالعديد من الأطفال الذين دخلوا الأندية الرياضية للتنزه أو التدريب، لقوا حتفهم تاركين قلوبا حزينة لأهالي تحولت لحظة سعادتهم لمأساة.

وتوفيت الطفلة «مريم»، البالغة من العمر 8 سنوات، إثر سقوط تندة حديدية عليها في أحد الأندية بحلوان، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وصرّحت بدفنها بعد توقيع الكشف عليها، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

«محمد» لفظ أنفاسه الأخيرة بعد 40 دقيقة من استخراجه

سقط الطفل محمد الريدي داخل حمام السباحة بنادي الزمالك بمنطقة العجوزة، أثناء اللعب مع شقيقه الأكبر (12 عاما)، وجرى انتشاله ونقله للمستشفى بمنطقة العجوزة، وتوفي الطفل داخل مستشفى الشرطة بعد أن فشلت محاولات إسعافه بعدما استخرجه أفراد الأمن الإداري في النادي، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعد 40 دقيقة رعب في جنبات النادي.

«عبدالرحمن» سقط وارتطمت رأسه على الأرض

لقي الطفل «عبدالرحمن» (7 أعوام)، مصرعه غرقا في حمام سباحة مركز شباب مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، حين سقط على الأرض فارتطمت رأسه بالأرض، وانزلق في الماء وجرى انتشاله ونقله إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لكنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.

غرق طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، داخل حمام سباحة في نادى الرواد بالعاشر من رمضان، في 2018، وقرر مجلس الإدارة إعلان الحداد 3 أيام، ووقف الأنشطة الترفيهية لأجل غير مسمى، وغلق منطقة الحمام الأولمبى لمدة 3 أيام، وإقالة مدير الحمام، ومدير أمن النادى، وأمن البوابة الفترة الصباحية، وطاقم الإنقاذ بالكامل.

«رودينا» لقيت مصرعها في حمام سباحة وادي دجلة

في 2016، أصدر مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة، المالكة لنادي وادي دجلة شيراتون، بيانا رسميا بشأن غرق الطفلة رودينا إسلام عبدالجليل (3 سنوات)، والتي لقيت مصرعها غرقا في حمام السباحة، ونقلت الطفلة بعد غرقها لمستشفى النزهة التخصصي وشُيع جثمانها من هناك.