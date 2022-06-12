النيابة تصرح بدفن شاب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بالجيزة

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر تعرضه للغرق في نهر النيل بمنطقة الحوامدية، وأوضحت التحريات التي قام بها رجال المباحث عدم إجادة الشاب للسباحة الأمر الذي تسبب في غرقة، دون وجود شبهة جنائية.

بداية البلاغ

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بغرق شاب بمنطقة الحوامدية، وبالانتقال والمعاينة تبين صدق البلاغ بوجود جثة لشاب في العقد الثالث من العمر، واتضح فيما بعد أنه لا يجيد السباحة، وبعمل التحريات اللازمة تبين عدم وجود شبهة جنائية حيال وفاته.

الإنقاذ النهري ينتشل جثمان الشاب

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثمان الشاب، وتم التوصل لأفراد أسرته الذين لم أقروا بعدم وجود شبهة جنائية في وفاته لأنه لم يجيد السباحة وليس لديه خصومة مع أحد.

النيابة تستدعي عددا من شهود العيان

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان الشاب لمشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير يوضح سبب الوفاة، واستدعت عددا من زملائه في العمل وأفراد أسرته لسماع أقوالهم حيال الواقعة.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث؛ تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها للوقوف على أسباب الوفاة.