الاستماع لأقوال المصابين في حادث اصطدام سيارة بالرصيف أعلى محور الضبعة

تستمع جهات التحقيق، لمن تسمح حالته الصحية من المصابين في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، أعلى محور الضبعة، التابع لنطاق دائرة مركز شرطة أوسيم، لمعرفة مدى إمكانية وجود شبهة جنائية وراء الحادث، تسببت في وقوعة من عدمه.

جهات التحقيق تأمر بعمل تحليل مخدرات لقائد السيارة

كما أمرت بعمل تحليل مواد مخدرة لقائد السيارة لمعرفة إن كان تحت تأثير المواد المخدرة وقت وقوع الحادث من عدمة، الأمر الذي دفعة للاصطدام بالرصيف، وانتدبت لجنه فنية لمعاينة السيارة المتسببة في الحادث وبيان ما إن كان بها عطل فني تسبب في الحادث من عدمه.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث سير أعلى محور الضبعة بمنطقة الكوم الأحمر التابع لنطاق دائرة مركز أوسيم، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم.

الإدارة العامة للمرور ترفع آثار الحادث

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش وفرقه من رجال المرور لرفع أثار الحطام الناتج عن الحادث وتسير حركة المرور بالطريق بعد أن توقفت بسسب الحادث لبعض الوقت.

وتم تحرير محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تتابع سير مجرى التحقيقات.