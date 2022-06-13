الخدمة الوطنية: ننفذ 6 مشروعات كبرى لتنمية الثروة الحيوانية في مصر

قال اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنّ الجهاز ينفذ 6 مشروعات تنموية كبرى لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، وتعظيم العائد منها، وخفض معدلات استيراد اللحوم والألبان بمحافظات: المنوفية البحيرة والوادي الجديد والبحر الأحمر، بطاقات استيعابية إجمالية من منتجات اللحوم والألبان، بواقع 20 ألف رأس ماشية لإنتاج الألبان بمتوسط طاقة إنتاجية 600 ألف لتر يوميا، و108 آلاف رأس ماشية للتربية والتسمين، بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 54 ألف طن لحوم حية بالدورة الواحدة، إضافة إلى 4 خطوط للذبيح الآلي بطاقة إنتاجية قدرها 640 رأس بالوردية الواحدة.

تنمية الثروة الحيوانية في مصر

وأضاف أبوالمجد، خلال افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «اليوم نفتتح مشروعين، وهما المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب، وهو مجهز بأحدث الأجهزة المعملية والتقنيات الحديثة، والمجمع المتكامل للإنتاج الحيواني ألبان، ويتكون من 6 مزارع، بواقع 5 لإنتاج الألبان بطاقة استيعابية قدرها 5 آلاف رأس حلّاب، ومزرعة لتربية نتاج الحلّاب».

وتابع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: «لدينا 4 مشروعات أخرى يتم افتتاحها من خلال منظومة الفيديو كونفرنس، مشروعين في نطاق البحيرة، وهما مجمع الإنتاج الحيواني بشمال التحرير، ومجمع إنتاج الألبان بالنوبارية، ومشروع مجمع إنتاج حيواني في نطاق الوادي الجديد، ومجزر آلي متكامل بسفاجا في نطاق البحر الأحمر بتكنولوجيا إيطاليا».

وأوضح أبوالمجد، أنّه جار استكمال مجمعين جديدين لإنتاج الألبان في الحمام ووادي النطرون، بإجمالي طاقة استيعابية قدرها 10 آلاف رأس حلاب، وطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف لتر يوميا، ومجزر آلي متكامل بالنوبارية بطاقة إنتاجية قدرها 320 رأس ذبيح بالوردية الواحدة، ومخطط الانتهاء منه خلال شهر.