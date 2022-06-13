الخدمة الوطنية: استكمال مجمع العين السخنة لتوفير الأسمدة الزراعية

قال اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنّ الجهاز أسس مشروعات زراعية حديثة هدفها ضمان أمن مصر الغذائي، مستعرض بعض المشروعات، مثل زراعة 400 ألف فدان حاليا بالقمح والمحاصيل الحقلية المتنوعة منها 300 ألف فدان بجنوب الوادي، والمساحات المنزرعة بالصوب الزراعية، والأراضي المفتوحة بالنوبارية، ووادي الملاك، ووادي النطرون، والتل الكبير، ووادي الشيح، ومزرعتي الإرادة وتحيا مصر.

مشروعات لضمان أمن مصر الغذائي

وأضاف أبوالمجد، خلال حفل افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «هناك أيضا مشروع استصلاح وزراعة مليون فدان بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة والجهات المعنية بالدولة، إضافة إلى مخطط زراعة 600 ألف فدان بتوشكى، و400 ألف فدان جار استصلاحها ضمن 2.2 مليون فدان بمشروع الدلتا الجديدة».

توفير الأسمدة

وتابع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أنّه في مجال توفير الأسمدة الزراعية، جار العمل حاليا على استكمال مجمع الأسمدة الأزوتية المتكامل بإجمالي 6 مصانع جديدة بالعين السخنة بالتعاون مع مجموعة ألمانية وبتروجيت، ليصبح إجمالي مصانع الأسمدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة 22 مصنعا.