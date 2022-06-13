الخدمة الوطنية: مدينة البيوتكنولوجي تنتج 5.2 مليار جرعة لقاح بيطرية سنويا

قال اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنّ الجهاز يستهدف تعظيم القيمة المضافة لمشروعات الزراعي والحيواني، من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للجهاز، باستكمال المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، ومنها المشروعات القائمة على نتائج الذبيح، ما يساهم في الحفاظ على البيئة من خلال مجمع صناعي ضخم بالروبيكي، يضم مصنع إنتاج الأسمدة العضوية من بقايا الجلود بتحالف مع شركة إيطالية، إضافة إلى مصانع أخرى لدباغة الجلود وصناعة الكيماويات والجيلاتين الغذائي والطبي بكيان جديد وتحالف أوروبي أمريكي.

اللقاحات البيطرية

وأضاف أبوالمجد، خلال افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «لدينا مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي بمشارف مدينة الإسماعيلية، بطاقة إنتاجية قدرها 5.2 مليار جرعة لقاح بيطرية سنويا، مثل نصف حجم الجرعات المطلوبة في مصر بشراكة مع شركتي ميفاك ويوفاك، إضافة إلى 140 مليون جرعة أخرى من اللقاحات والأمصال البشرية».

إنتاج 8 أنواع جبن بمقاييس عالمية

وتابع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: «هناك مصنع لإنتاج الجبن الجاف والنصف جاف ببرج العرب، بطاقة إنتاجية قدرها 12 ألف طن سنويا، بتعاون أوروبي وشركة من شركات القطاع الخاص المصري، لإنتاج 8 أنواع من الأجبان عالية الجودة وفقا للمقاييس العالمية».

مصنع استخلاص البروتين واللاكتوز المستخدم في صناعة لبن الأطفال

وأكد أبوالمجد، أنّ هناك مشروعا لإنشاء مصنع ببرج العرب لاستخلاص البروتين واللاكتوز، المادة الخام الأساسية لصناعة لبن الأطفال من شرش الجبن الناتج من مصنع الجبن الجاف والنصف جاف، والتي يتم استيرادها من الخارج حاليا.