جوائز نقدية من البنك الأهلي لحسابات توفير الأطفال.. تعرف على الشروط

خلال 11 يوما سوف يتم الإعلان عن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وذلك للنظر في القرار ربع السنوي الخاص بسعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، وفي هذا الصدد أعلن البنك الأهلي المصري عن تفاصيل حساب التوفير للاطفال والجوائز الخاصة به.

وأشار البنك الأهلي، في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني الخاص به، إلى أنه لكل 100 جنيه برصيد الحساب، بحد أقصى 30000 جنيها، فرصة واحدة لدخول السحب الدوري على جوائز كبرى 3 مرات سنويا عن شهور «يناير، ويوليو وأكتوبر» على الجوائز الآتية:

جائزة أولى 60000 جنيها.

جائزة ثانية 30000 جنيها.

3 جوائز قيمة كل منها 10000 جنيها.

وأوضح البنك الأهلي أن من يقوم بفتح حساب توفير للقصر يكون له، على كل 100 جنيه، فرصة واحدة لدخول السحب الشهري دون حد أقصى على الجوائز الآتية:

3 جوائز قيمة كل منها 5000 جنيها.

5 جوائز قيمة كل منها 1000 جنيها.

40 جائزة قيمة كل منها 500 جنيها.

100 جائزة قيمة كل منها 100 جنيها.

وأوضح البنك الأهلي المصري أن الحد الأدني لفتح الحساب مبلغ 1000 جنيها، وأن الحد الأدنى لاحتساب الفائدة 3001 جنيها، على أن يصل سعر الفائدة السنوية إلى 6.25%.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب توفير الأطفال:

صورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة من جواز السفر.

شهادة الميلاد للقصر.

يمكن فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

ويتمتع رصيد الحساب في حدود مبلغ 30000 جنيها بعائد مميز، كما يتمتع الحساب بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما يكون له بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

البنك المركزي المصري

يذكر أن البنك المركزي المصري سوف يعلن فى يوم 23 يونيو الجاري عن قرار لجنة السياسة النقدية لأسعار الفائدة، وذلك بعدما أعلن البنك المركزي في الشهر الماضي عن رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والاقتراض.